“No ha habido voluntad porque el negocio de los animales es bien rentable, y, mientras menos se regule, más ganancias hay para unos sectores inescrupulosos con respecto a la venta de animales. (...) Tenemos el compromiso de crear una nueva cultura con respecto a lo que es el bienestar animal”, enfatizó el aspirante de la alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en conferencia de prensa desde el albergue de The Humane Society of Puerto Rico, en Guaynabo.