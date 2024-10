Juan Dalmau se reintegra a la campaña política tras dos semanas de ausencia

El viernes, a través de un mensaje publicado en sus plataformas sociales, el candidato a la gobernación había anticipado que “pronto” se reintegraría a este último tramo de la campaña. “Esta experiencia nos ha demostrado que, en los momentos más duros, uno no da un paso atrás. Yo no me quito. Al contrario, con más fuerza, dedicación y esperanza, voy hacia adelante para poder lograr lo que este país merece, que es un mejor gobierno y un mejor Puerto Rico”, dijo el jueves.