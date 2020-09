El ahora expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera solicitó al panel especial de jueces del Tribunal de Apelaciones que archive las dos querellas pendientes ante su consideración que piden su destitución del cargo que ya no ocupa.

“La parte querellada informa a este honorable foro que las circunstancias de una de las partes ha cambiado. El honorable Juan Ernesto Dávila Rivera ya no es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El honorable Juez Dávila Rivera presentó su renuncia formal e inmediata al cargo que ocupaba como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones”, informa Dávila Rivera al tribunal por conducto de su abogado, Rubén Mario Báez Dixon.

“Con la renuncia del honorable juez Dávila Rivera, el remedio solicitado por los querellantes no existe en derecho o no tiene efecto real entre las partes. No es posible separarlo de un cargo que ya no ocupa, y no volverá a ostentar”, agregó el abogado en una moción.

PUBLICIDAD

El panel especial de jueces concedió hasta hoy a las 4:00 p.m. a Dávila Rivera para que certificara si había renunciado a la presidencia de la CEE. La moción está acompañada por la carta oficial de renuncia de Dávila Rivera enviada a la gobernadora mediante correo electrónico.

Dávila Rivera enfrentaba dos querellas que pedían su destitución. Las querellas fueron presentadas por el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier y la candidata a representante por acumulación, Yaramary Torres.

Otras cuatro querellas contra Dávila Rivera fueron desestimadas y las presentaron el senador y secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau; el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Eduardo García; el exjuez y ex comisionado electoral del PPD, Carlos López Feliciano y el representante Carlos A. Bianchi Angleró.