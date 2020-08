Mediante una resolución de nueve páginas, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, determinó ayer tarde en la noche que se sacará una copia de la lista de electores hábiles para el voto adelantado para así determinar quiénes podrán votar el próximo 9 de julio de manera preferencial.

Además, los precandidatos a la gobernación tendrán representación de un observador al momento en que se saquen las listas de los maletines de votación usados el pasado sábado como parte del voto adelantado. Estos electores no pudieron votar luego de múltiples problemas con el voto adelantado del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Dávila Rivera decidió que podrá votar el próximo domingo el elector que aparezca registrado en las listas creadas para el voto adelantado el pasado sábado y que no pudo votar puesto que su firma no consta en el listado.

“Si el elector no aparece en las listas de voto adelantado ni en el voto encamado, y si no hay certificación de inclusión, el funcionario de colegio le indicará que vaya a votar a su colegio de votación regular. Si el elector aparece en las listas de elector adelantado sin firma como que no votó, procederá a firmar la lista. Se le entregarán las papeletas”, indica la resolución de Dávila Rivera.

De esta forma, el presidente de la CEE resuelve la impugnación que presentara el equipo electoral de la gobernadora Wanda Vázquez Garced luego que argumentara que las listas electorales no debían salir de los maletines, sino que debían ser fotocopiadas. Por voz del director de campaña de Vázquez Garced, Jorge Dávila, se cuestionaron los resultados extraoficiales del voto adelantado de las primarias del PNP que circularon el sábado bajo alegatos de fraude por gente que pudiese votar dos veces.

“Queremos proteger las listas. Que se abra el maletín, se fotocopie la lista y se guarde nuevamente en el maletín. Así se protegen esas listas en vez de tenerlas en mesa (el domingo). Si alguien votó sin derecho a votar, que sea excluido de la lista (de votación del domingo) para que no vote dos veces. Si alguien aparece excluido y no votó (el sábado) aunque tenía derecho, que pueda votar el domingo”, había dicho Dávila a El Nuevo Día.

Dávila había anticipado que, de no estar de acuerdo la determinación de Dávila Rivera, acudiría a los tribunales.

Mientras que el coordinador electoral de Pierluisi, Edwin Mundo, sostuvo que Dávila “una vez más miente como la gobernadora. No hay ningún fraude. Hay que garantizar que el que no pudo votar el sábado pueda hacerlo el domingo y eso se hace recopilando los electores que no votaron”.

Consultado por El Nuevo Día tras la decisión de Dávila Rivera, Mundo dijo que no estaba satisfecho.

Tras la determinación del presidente de la CEE, corresponde que se establezcan las listas de los electores que podrán votar el 9 de agosto porque el sábado no pudieron ejercer su derecho al voto adelantado. El sábado y el domingo electores con derechos al voto adelantado y encamados debían votar en las primarias del PNP, pero reinaron los problemas.

Para subsanar las deficiencias, la CEE acordó, mediante resolución, permitir que los electores con derecho al voto adelantado que no lo pudieron hacer el sábado tuvieran un turno preferencial este domingo. Ayer correspondía determinar cómo sería el proceso cuando surgió la impugnación del equipo electoral de la gobernadora.