La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) rechazó hoy, jueves, las denuncias de que no acudió preparada ayer a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPRRP), para un evento de inscripción de jóvenes –de cara a las elecciones generales de 2024– al que se alegó llegó con solo 25 turnos disponibles.

De acuerdo con la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, la coordinación del evento de inscripción electoral se hizo únicamente con la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política (APECIPO), por lo que no se anticipó que la actividad estaría abierta a toda la matrícula.

“Obviamente, sería irrazonable pensar que nosotros, como Comisión Estatal de Elecciones, con la experiencia que tenemos atendiendo este tipo de inscripción en universidades, enviemos una sola Junta (de Inscripción Permanente, JIP) para la Universidad de Puerto Rico”, planteó Padilla Rivera vía telefónica con El Nuevo Día.

Las redes sociales se colmaron ayer de críticas hacia la organización de la CEE, luego que los universitarios que respondieron a la convocatoria que lanzó la APECIPO en redes sociales presuntamente fueron notificados de que la JIP solo tenía 25 turnos disponibles. Un vídeo difundido mostró a un hombre haciendo un conteo de los jóvenes que estaban en la fila.

Sobre ese particular, Padilla Rivera reconoció que la computadora portátil que la JIP llevó al recinto universitario sí tenía asignados 25 números electorales, pero aclaró que “eso no significa que se iba a atender 25 electores, significaba que esa portátil tenía que replicar más números electorales para poderlos despachar. Esa gestión se estaba haciendo, enseguida se acabaran los números electorales, se replicaban los nuevos”.

Una segunda JIP, que se encontraba “on call”, se activó para atender la gran cantidad de estudiantes interesados. También fue necesario extender el horario de la actividad, pasadas las 4:30 p.m., para cubrir los turnos.

“No se quedaron estudiantes sin atender”, indicó la funcionaria de la CEE, al detallar que se atendieron 71 estudiantes, de los cuales 69 fueron nuevos inscritos.

Nathalia Méndez, presidenta de la APECIPO, no estuvo de acuerdo con esa percepción. Según la universitaria, la lentitud del proceso no permitió a muchos completar su inscripción. Añadió que algunos tuvieron que esperar más de dos horas para obtener sus tarjetas electorales, un lujo que no todos pueden permitirse, pues cada cual tiene sus respectivos compromisos de clases.

“Estoy en desacuerdo con el planteamiento de que todos los jóvenes se atendieron. Sí es verdad que después de cierta hora se tuvo que hacer una gestión para poder extender el tiempo, porque no hubo control de la fila, no hubo control del tiempo. Yo me encargué de parar la fila hasta cierto punto, cuando vi que la hora de salida de la Junta estaba acercándose, pero, más allá de eso, hay otros factores que imposibilitaron que los estudiantes pudieran inscribirse, hubo muchos que estaban en la fila y se tuvieron que ir”, argumentó.

Padilla Rivera precisó que, como parte de las solicitudes de visitas de las JIP, la CEE solicita información relacionada con la cantidad de estudiantes que se proyecta recibir, detalle que alegó no fue provisto por la APECIPO. Mientras, Méndez mencionó que no recuerda que se le haya solicitado esta información.

“Fuimos bastante claros en la carta de solicitud de servicios, que era una actividad para la Universidad de Puerto Rico, y dicho sea de paso, es el recinto más grande. (…) Nosotros nos encargamos de hacer unas promociones para que vinieran personas de toda la universidad, que cuenta con una matrícula de más de 11,000 estudiantes. Para nosotros, fue inaceptable que se nos dijera que solo se podían inscribir 25″, acotó la joven.

La CEE tenía pautado regresar hoy al recinto para inscribir más jóvenes, pero, según Padilla Rivera, por tratarse de una actividad coordinada directamente con una asociación estudiantil y no con la administración universitaria, no fue posible coordinar un espacio para instalar la JIP en tan poco tiempo.

A través del proyecto de inscripción en escuelas, la CEE visita instituciones educativas alrededor de la isla para facilitar transacciones electorales. A preguntas sobre si la UPRRP ha hecho gestiones para coordinar un evento que beneficie a toda la matrícula, Padilla Rivera sostuvo que no tenía conocimiento de solicitud alguna.

Motivados a votar

Alex Rivera Avilés, exalumno de la UPRRP y quien ahora estudia en la Universidad Albizu, fue uno de los jóvenes que visitó ayer el campus riopedrense para acompañar a otros universitarios a inscribirse. Allí, fue testigo del momento en que un hombre dijo que solo tenían 25 turnos.

“Muchos estudiantes se fueron, pero comoquiera hubo muchos que se quedaron”, destacó el joven de 24 años, quien grabó uno de los vídeos circulados en redes. “Con todo este atropello, los estudiantes se quedaron, hicieron la fila, si se cansaban, se sentaban en el piso. Había una motivación genuina, encima de todos esos obstáculos que hubo”.

Rivera Avilés, quien ya cuenta con su tarjeta electoral, lamentó las críticas de quienes plantean que la juventud puede acudir a una JIP directamente para inscribirse. Actualmente, poco más de 30 JIP están abiertas alrededor de la isla, y se espera que ese número se reduzca a 12 oficinas regionales en los próximos meses.

A pesar de los desafíos, tanto Méndez como Rivera Avilés afirmaron –en entrevistas por separado– que acudirán a ejercer su derecho al voto en los comicios de 2024.

“Yo pienso que ahora más que nunca es necesario que continuemos ejerciendo nuestros derechos y motivando a los jóvenes estudiantes (a votar), y esa es mi labor como representante estudiantil, y lo voy a seguir ejerciendo”, finalizó Méndez.