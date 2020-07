En medio de los preparativos ante la cercanía del potencial ciclón número nueve, entre la ciudadanía no solo pesa el impacto que pueda tener el fenómeno atmosférico en la isla, sino las acciones de las figuras políticas ante este tipo de emergencias.

“Que se ocupen más de la gente necesitada, que estén pendientes, que no esperen que vengan estos eventos para dragar los lagos, estar pendiente de tantas cosas que hay y dejen de lucrarse, eso es lo que espero que haga cada gobernante y cada alcalde”, apuntó Dennise Falcón, quien se encontraba junto a su esposo, José Matos, abasteciéndose de combustible en una gasolinera en Guaynabo.

Más que su propio bienestar, Falcón se mostró preocupada por el estado en que miles de familias reciben el impacto de un nuevo fenómeno atmosférico, en momentos en que todavía el país no se ha recuperado del impacto del huracán María y cuando hay cientos de hogares destruidos por los terremotos de enero.

PUBLICIDAD

“La gente que no tiene un techo, los ancianos, los desamparados, la gente que de verdad está viviendo en casetas, hay tanta necesidad en el país, que me toca, eso sí me toca”, manifestó la mujer residente de Bayamón.

El potencial ciclón número nueve continúa su ruta hacia el Caribe con vientos máximos sostenidos de cerca de 45 millas por hora (mph) con ráfagas más fuertes y se convertiría esta tarde o noche en tormenta tropical, según el boletín de las 11:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Falcón explicó que, por lecciones de años previos, ya venía preparándose con anticipación ante la posibilidad de cualquier impacto atmosférico.

“Como anteriormente tuvimos la mala experiencia de María, siempre he acostumbrado a prepararnos, ya nosotros tenemos alimentos, estamos echando gasolina y tomando todas las preocupaciones necesarias, confiando primero en Dios”, expresó.

En la misma dirección, Joshua Blancovitch, sostuvo que con anticipación ya había hecho las compras e inversiones que consideraba más importantes, de modo que durante la mañana de hoy se encontraba gestionando los últimos preparativos previo al paso de la posible tormenta tropical.

“Mucha caja de agua en el supermercado, gasolina para la planta (generador de electricidad) y ayudando a la familia porque no hay más na', hay que prepararse, la cosa está fea y aquí de llover se va la luz y to’ eso. A mí no me cogió por sorpresa porque antes de que anunciara el fenómeno ya yo había hecho mi inversión de la planta”, indicó Blancovitch. “Después de que esté con la familia, no tengo ninguna preocupación”, apuntó.