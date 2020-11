El voto adelantado de los confinados -que se realiza hoy domingo desde las 9:00 a.m.- comenzó con tropiezos ajenos a la dirección de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), particularmente por los requisitos que se le exigen a los funcionarios de colegio y por la presencia de observadores del senador Thomas Rivera Schatz.

Los comisionados electorales así como el presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer, denunciaron por separado que confrontaron problemas con el Departamento de Salud, agencia responsable de proveerle a la CEE los resultados de las pruebas para detector COVID-19 en los funcionarios.

“Fue bien ardua la gestión para lograr, por lo menos, que nos dieran los resultados”, dijo Rosado Colomer.

“El secretario de Salud (Lorenzo González) se perdió. No contestaba llamadas”, denunció el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Nicolás Gautier.

Sus homólogos del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista Puertorriqueño, Olvin Valentín y Roberto Iván Aponte, respectivamente, dijeron que recibieron los resultados de Salud a las 11:00 p.m. de ayer.

“Y encima de eso no me llegaron los resultados de 11 funcionarios”, dijo Gautier.

“Esto arrancó fatal”, agregó Valentín.

¿Funcionarios de colegio u observadores?

Además, los comisionados indicaron que se toparon en las cárceles con observadores de Rivera Schatz, quien aspira a revalidar en su escaño legislativo. Recalcaron que cualquier candidato puede tener funcionarios de colegio.

Aponte y Valentín dijeron que han recibido quejas de sus funcionarios quienes indican que los observadores de Rivera Schatz han querido hacer labores de un funcionario de colegio.

“Parece ser que ha habido una situación, un problema con observadores de algunos candidatos en las cárceles que están intentando trabajar como si fueran funcionarios de los partidos políticos. Solo he escuchado de los de Thomas”, dijo Aponte.

El presidente de la CEE dijo que hasta el momento no había recibido quejas formales de los comisionados.

“A mí no me han dado constancia de que haya ocurrido ningún tropiezo más allá de la logística para entregarle la prueba para hacerle la prueba a los funcionarios”, sostuvo Rosado Colomer.

En días recientes, trascendió que un grupo denominado “Renovación Estadista” exhorta a los penepés a no votar por el presidente del Senado. Esto provocó que el senador ripostara en las redes sociales catalogando esa campaña como una coordinada por “los enemigos de la igualdad”.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez sostuvo que había coordinado con el equipo de Rivera Schatz para que proveyera funcionarios de colegio a la colectividad, no observadores.

“Por lo menos en las conversaciones que tuvimos (se acordó) que aquí no se observa a una persona del mismo partido”, dijo.

“Nosotros hicimos una coordinación para que entraran (a las cárceles) como funcionarios. No tengo conocimiento de que no se hubiera hecho así. Me sorprende que hayan llegado personas adicionales”, afirmó Sánchez.

Respecto a lo observadores de Rivera Schatz, Rosado Colomer dijo que el senador tiene derecho a observadores, pero “el único escenario donde ellos pueden intervenir sería si le cambian el nombramiento a funcionario de colegio porque de ordinario llevan su nombramiento de observador y la palabra lo dice observan”.