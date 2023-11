La representante Lydia Méndez admitió que, en su decisión de no aspirar a un octavo término en la Asamblea Legislativa, incidió la frustración que siente ante la inacción que, a su juicio, ha demostrado el Partido Popular Democrático (PPD) al no proveer estructuras políticas para los electores de Las Marías, integrados a su distrito representativo tras la redistribución electoral.

“Sí, hay frustración. Solamente los que damos las grandes batallas y grandes luchas, y salimos vencedores, sabemos que hay que nadar contra la corriente”, afirmó la representante en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Precisó que, con la redistribución electoral de 2022, se le añadió el pueblo de Las Marías a su distrito representativo (21) que, al momento de su última elección, en 2020, cubría Yauco, Lajas, Maricao, Guánica y Sabana Grande.

“(Esa redistribución electoral) sí me desanimó, en cierto modo. También la posición (del PPD), porque debimos tomar unas decisiones en bienestar de la gente”, destacó Méndez.

“Los electores, conociendo la situación, (alertaron que Las Marías) no tiene estructura, no tiene candidato... no tiene nada y ellos (los electores) entendían que había que hacer algo, que se le diera atención y no se enfocaban en eso en el PPD”, aseveró.

Las Marías tiene un alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Soto, electo en 1996 y quien solo ha perdido en las elecciones de 2012 frente al popular José Javier Rodríguez. El cuatrienio siguiente, Soto retomó la alcaldía de ese municipio, puesto que ejerce hasta el presente.

La representante popular recalcó, sin embargo, que el hecho de que Las Marías sea dominado por el PNP no le hizo pensar que, si aspiraba nuevamente, podría perder. “No, jamás, si yo llevo siete cuatrienios... Si yo radico, gano otra vez”, sostuvo.

“El problema no es que sea penepé. Es que no hay estructuras. No se les dio la consideración que merece, que el electorado necesitaba y gritaba que se le atendiera”, continuó.

Méndez, una enfermera graduada, fue electa, por primera vez, como representante del distrito representativo 21, en las elecciones de 1996, con el 49.5% de los votos. Cuando termine este cuatrienio, en diciembre de 2024, habrá cumplido 27 años como legisladora en ese escaño.

Cuando se le preguntó qué motivó que desistiera del octavo término cuando ya, incluso, había buscado los documentos para presentar su aspiración, respondió: “Por mi cabeza, pasaron sencillamente dos palabras ‘hasta aquí'. Ahí está la vacante, pues ahora pueden participar democráticamente en el proceso todas las personas que decidan”.

Destacó, entre las medidas que considera más importantes de su autoría, una que impide que las aseguradoras no puedan tomar decisiones por encima de los médicos y en detrimento de los pacientes. Además, recientemente se aprobó una resolución que asigna $600,000 para el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que permite mayor preservación de los cadáveres donados en beneficio de los universitarios que los usan para sus estudios. La medida va rumbo a La Fortaleza.

Cuando finalice su incumbencia este cuatrienio, Méndez no descarta regresar a la Legislatura, pero como asesora. “Si tal vez me preguntas eso en enero del 2025, hablamos y dialogamos, y te diría lo que, en ese momento, desearía hacer”, se limitó a decir sobre esa posibilidad.