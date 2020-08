Los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP) intentan esta noche resolver un tranque en torno al acuerdo que, hoy más temprano, suscribieron para la suspensión de las primarias hasta el próximo domingo y el manejo de los votos emitidos en medio del caos.

“Hay un ‘impasse’. Con toda probabilidad, este acuerdo va a ser enmendado. La comisionada (electoral del PNP) María Dolores Santiago tiene una enmienda específica y el comisionado (electoral del PPD) Lind Merle Feliciano tiene una objeción general sobre el documento”, confirmó a El Nuevo Día el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ángel Rosa Barrios.

“Estoy a la espera de que los comisionados se pongan de acuerdo”, añadió.

Según Rosa Barrios, el tranque estaría relacionado con el futuro de los sufragios, en una primaria que estuvo marcada por la desorganización. El retraso en el envío de materiales fue la orden del día, hasta el punto de que hubo colegios electorales que nunca se recibieron papeletas.

El caos fue tal que, poco después de las 4:30 p.m., el secretario de la CEE emitió la certificación del acuerdo al que llegaron –por unanimidad– las Comisiones de Primarias del PNP y PPD para la suspensión, hasta el próximo domingo, de la votación en aquellos colegios que no abrieron hoy en o antes de la 1:45 p.m.

Además de la posposición, en el acuerdo se determinó que queda “terminantemente prohibido” la divulgación de resultados preliminares de cualquier colegio, unidad o precinto. También, que las máquinas de escrutinio electrónico se apagarán “sin divulgar resultado alguno”.

“Pero no sé qué pasó. Están objetando el acuerdo después que lo avalaron. El tranque es sobre esto mismo de cómo se va a manejar la divulgación de los resultados”, reiteró Rosa Barrios.

En entrevista separada, la comisionada electoral del PNP sostuvo que fue Merle Feliciano quien presuntamente “retiró el consenso” al acuerdo.

“Retiró el consenso y la consecuencia es que tengo que dialogar con él para ver si es que tiene una nueva posición. No sé qué pasó y no me ha contestado las llamadas”, dijo Santiago, quien no dio detalles sobre la enmienda que, según Rosa Barrios, ella propondría para el acuerdo.

Al momento de esta publicación, fue imposible obtener una reacción de Merle Feliciano. El comisionado electoral del PPD no respondió las llamadas hechas a su celular ni devolvió los mensajes de texto.

Por su parte, el presidente del PPD, Aníbal José Torres, se limitó a decir: “No hemos roto el acuerdo”. Torres hizo esta breve expresión en una conferencia de prensa en la sede de la Pava, en Puerta de Tierra, a la que Merle Feliciano fue convocado, pero no llegó.

Mientras, Rosa Barrios recalcó que, hasta tanto Santiago y Merle Feliciano “aclaren y se pongan de acuerdo”, la resolución emitida seguirá en vigor.

“El acuerdo sigue vigente hasta que se enmiende o se cambie. Para cambiar un acuerdo o norma, tiene que ser de forma unánime, y esto es un asunto del PNP y el PPD”, declaró.

“Serán salvaguardados”

Por otro lado –y tras aceptar “una responsabilidad compartida” por el caos primarista–, la comisionada electoral del PNP aseguró que “todos los votos que se emitieron (hoy) serán salvaguardados”.

Explicó que, “como siempre se hace”, los funcionarios de los colegios que sí abrieron deben hacer un cuadre de la jornada, sellar los maletines con las papeletas votadas y guardar las máquinas de escrutinio electrónico, tal como se establece en el manual de procedimiento.

Añadió que, según acordado con la administración de la CEE, el material electoral se guardará en vagones de camiones en el estacionamiento del coliseo Roberto Clemente, en San Juan, donde se estableció temporalmente la operación de la agencia. “Los maletines y máquinas de escrutinio serán custodiados hasta la segunda parte de la primaria)”, dijo.

“Al material se le dará seguridad con la Policía de Puerto Rico, con la seguridad interna (de la CEE) y los aspirantes a las candidaturas a la gobernación también tienen su seguridad privada”, abundó.

Santiago indicó que, “cuando se trabajen los maletines, se bajan (de los vagones) y se pasan por las jaulas”. Con esto último, se refirió a los espacios cerrados con llave en los que se guarda el material electoral antes y después del escrutinio general.

“Nada de lo que estamos haciendo es diferente a lo que se hace cuando estamos en el edificio de la Comisión. Acá, también el material se aglutina en camiones y después se trabaja en las jaulas”, dijo la comisionada electoral del PNP.

Cuestionada sobre cómo se garantizará que personas que ejercieron su derecho hoy no acudan nuevamente a las urnas el domingo, respondió que las listas de votación se utilizarán como comprobante. “Esas listas que firmaron las personas van a estar dentro de los maletines. Quienes fueron a votar hoy, firmaron las listas y eso va a estar ahí. Esas listas tienen que permanecer en los maletines; es la forma de asegurarnos que una misma persona no votará dos veces”, dijo.

Santiago se expresó confiada en que “tendremos suficiente tiempo”, antes del domingo, para terminar de preparar los maletines con el material electoral y que no se repita la debacle de hoy.