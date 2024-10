Manuel Natal señala que resultados de La Encuesta lo instan a seguir la ruta trazada por San Juan

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“En este caso, no es la excepción. Nosotros llevamos trabajando junto al equipo de la Alianza por San Juan para poder llegar a cada rincón del municipio de San Juan, escuchar directamente a las personas y, en esta contienda en particular, romper con el espejismo que se ha tratado de crear a través de costosas campañas publicitarias sobre un San Juan que simple y sencillamente no existe”, agregó.