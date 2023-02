Nota del editor: Para más resultados y contenidos de La Encuesta de El Nuevo Día, visita el sitio especial.

---

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, afirmó esta tarde que esperará por el desarrollo de la próxima Encuesta de El Nuevo Día que recoja la opinión de los residentes de la capital acerca de su labor tras entender que los resultados de la encuesta publicada este jueves no son representativos de su gestión en el municipio.

El exsenador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) señaló, sin embargo, que no ve mal las “notas” que dieron los participantes de La Encuesta, que totalizaron una muestra de 1,000 personas, mayores de 18 años y elegibles para votar, cuestionadas a través de toda la isla, excepto en las islas municipio.

PUBLICIDAD

“En el caso muy particular de San Juan, no es una encuesta de San Juan. El propio medio de comunicación establece que no hicieron una muestra de electores de San Juan para basar la evaluación. Es como pensar que la gente de Yauco, de Gurabo y Utuado juzguen la labor del alcalde de San Juan”, manifestó el funcionario en una transmisión en vivo junto a los periodistas Gloria Ruiz Kuilan y Benjamín Torres Gotay.

En este sentido, Romero señaló que opinará en detalle en torno a su gestión municipal cuando haya resultados que arroje una encuesta donde la muestra de San Juan sea aparte de los resultados que incluyen los entrevistados a nivel isla.

En cuanto a residentes en San Juan, la más reciente encuesta solo incluye una muestra de 99 participantes residentes en San Juan. Para propósitos de este sondeo, no se hizo una sobremuestra de residentes de la ciudad capital, pero se hará en una lectura futura de La Encuesta.

Al pedirles a los participantes de todo Puerto Rico que calificaran la labor de Romero Lugo con una nota por su desempeño como alcalde de San Juan hasta el día de hoy, un 31% opina que merece una buena nota de “A” (12%) o “B” (19%). Mientras, uno de cada cinco (21%) siente que amerita una nota regular de “C”. Dos de cada cinco encuestados (40%) sienten que la labor del ejecutivo municipal justifica una mala nota de “D” (19%) o “F” (21%). Del resto de los participantes, un 7% no opinó y 1% no contestó.

PUBLICIDAD

“Ciertamente, eso sí da una impresión a nivel isla, pero no permite hacer una evaluación de cómo la gente de San Juan me está viendo a mí”, expresó.

Dijo que su equipo de trabajo ha hecho encuestas entre sanjuaneros y los resultados, supuestamente, son “muy positivos”.

“El resto de la encuesta y de las opiniones que hay, yo creo que en Puerto Rico la ciudadanía tiene una preocupación genuina de problemas que se han estado confrontando por muchos años. La situación económica, la recuperación después de (el huracán) María, los efectos de la economía en la pandemia, la inflación y los asuntos que tienen que ver con el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico y yo creo que en ese sentido los números negativos sobre figuras pues mi impresión es que inciden en eso”, compartió.

Cuestionado acerca de la percepción negativa de los encuestados, incluyendo afiliados al penepé, sobre el desempeño del liderato del actual gobierno, aludió a la lenta recuperación tras los huracanes Irma y María, la inflación, la pandemia, y “problemas arrastrados por mucho tiempo” como detonantes para la deteriorada imagen los líderes políticos.

Para el 56% de todos los encuestados, el alcalde de San Juan ya no podrá hacer mucho más para mejorar las cosas en la ciudad capital ni para cumplir las promesas que hizo en su campaña.

Por su parte, el 26% opina que todavía puede lograr una diferencia para los sanjuaneros, incluyendo cumplir con sus compromisos. Para el 11%, todo dependerá de qué se trate, mientras que el 7% no está seguro qué pensar.

PUBLICIDAD

“Creo que es una oportunidad mirar estas encuestas para más o menos tener una idea de cómo el pueblo se siente. No se tiene que mirar únicamente cómo la gente ve las personas. Vi lo que reflejó la encuesta el martes sobre el sentir del pueblo y me parece que una cosa va con la otra”, puntualizó Romero.

La Encuesta de El Nuevo Día se realizó entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2023, mediante entrevistas en persona, casa por casa.