El candidato novoprogresista a la alcaldía de San Juan, Miguel Romero, afirmó que será certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como el alcalde electo entre esta noche y mañana, y rechazó las expresiones de su contrincante Manuel Natal, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), sobre la posibilidad de un recuento de votos.

“El proceso de la contabilización de votos terminará en algún momento de la noche de hoy o máximo mañana y vamos a ser certificados como el ganador de la contienda por la alcaldía de San Juan. Esa es la verdad y no hay otra verdad”, sostuvo Romero en conferencia de prensa, minutos después de que el representante Natal afirmó que el resultado preliminar no definirá la carrera por la ciudad capital.

Se dirige a los medios el alcalde electo de San Juan Miguel Romero Posted by Miguel Romero on Friday, November 6, 2020

Romero señaló que las expresiones de Natal eran “equivocadas”, que carecían de datos correctos o que “quizás (fueron dichas) con el objetivo de deslegitimizar el proceso que se ha llevado a cabo”.

PUBLICIDAD

Sostuvo que la cantidad de papeletas que falta por adjudicar en términos de la alcaldía de San Juan no sobrepasan las 1,000, a diferencia de lo que dice el candidato por el MVC que asegura faltan miles.

“Ya esta elección terminó, ya los votos que quedan por contabilizar no son suficientes (para que gane Natal). Ya no hay porque estar buscando votos donde no los hay”, reiteró Romero.

“Les garantizo que esas papeletas que quedan por contabilizar van a aumentar la ventaja de este servidor en sobre 2,000 votos”, agregó.