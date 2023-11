Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Desilusionada con las acciones, a su juicio, fallidas del Partido Nuevo Progresista (PNP) a favor de la estadidad para Puerto Rico, la exsenadora Miriam Ramírez de Ferrer anticipó este viernes que votará por Proyecto Dignidad en las elecciones de 2024.

“El único partido conservador que sigue principios similares a los republicanos es el partido de Dignidad. Mientras no exista otro vehículo que sea conservador y que me interese más, de momento, es el único partido que tiene los mismos principios que creo”, indicó la estadista vía telefónica con El Nuevo Día.

Ramírez de Ferrer –quien se unió a la lucha por la estadidad en los 70– anticipó que votaría por el actual alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien se desafilió del PNP a finales de septiembre y ahora busca ser el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad. Según la también exsenadora, votaría por Jiménez porque “no va a obligar a la gente que se vacunen a la brava”, en referencia a la vacuna contra el COVID-19.

“Tienes que votar por líderes políticos que van a hacer gobierno como tú lo harías. Tienes que votar por alcaldes, senadores, representantes que piensan como tú, para que gobiernen como tú lo harías. Y, en Puerto Rico, el único partido que sigue la línea mía es el partido de Proyecto Dignidad”, abundó Ramírez de Ferrer.

La exlegisladora de 82 años atribuyó su decisión a la incapacidad del PNP de traer la estadidad. “La estadidad que promueve el PNP, y que es su bandera de batalla, no va para ningún lado mientras no se le demuestre al Congreso de Estados Unidos que, en Puerto Rico, hay republicanos”.

“Me he desilusionado (con el PNP) porque ellos han vivido bajo la promesa de la estadidad, y todas las experiencias que he tenido en Washington de, inclusive, tener la estadidad en la punta de los dedos, han sido frenados por diferentes líderes del PNP que han paralizado todos los procesos en Washington. (…) Ellos lo que hacen es campaña todos los años para decir que van a hacer otro plebiscito, tienen a la gente harta de plebiscitos. Y gana la estadidad y después lo archivan, no pasa nada con eso”, opinó.

Entre los aspectos que la motivan a dar su voto a Proyecto Dignidad, está “la cuestión cristiana”, dijo. “El hecho de que, en asuntos como el aborto, piensan igual que yo, son conservadores”, abundó.

Cuestionada sobre si su intención de votar por el mencionado partido se extiende a los demás candidatos, señaló que evaluará cada aspirante. “No me amarro a ningún candidato por pasión”, subrayó. Sobre si el PNP aún puede recuperar su apoyo, planteó que votará por “cualquier candidato que piense igual” que ella.

Las críticas de la defensora de la estadidad al PNP no son nuevas. El año pasado, habló en sus redes sociales de la necesidad de “un partido conservador republicano que ponga al ciudadano primero”. En 2018, llegó a cuestionar el poco “entusiasmo” de los novoprogresistas con ondear la bandera estadounidense el Día de la Independencia de Estados Unidos.

En su lucha por la estadidad, Ramírez de Ferrer –quien ha criticado a figuras del PNP, particularmente la comisionada residente Jenniffer González– protagonizó varios incidentes de colocación de banderas de Estados Unidos. En 2021, quedó fuera de la contienda para escoger los cabilderos por la estadidad, tras no lograr entregar el 100% de los endosos requeridos para participar en la elección especial.