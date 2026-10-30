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Partido Nuevo Progresista anuncia su convención anual para la primera semana de diciembre

El anuncio llega en medio de una serie de controversias que actualmente arropan al partido

30 de octubre de 2026 - 10:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de la pasada convención, celebrada en el Coca-Cola Music Hall. (FOTO SUMINISTRADA)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Breaking Newsvictor.ramos@gfrmedia.com

El Partido Nuevo Progresista (PNP) celebrará su convención anual del 4 al 6 de diciembre, según compartieron en las plataformas de redes sociales oficiales de la colectividad.

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Con un afiche temático de Navidad, el breve anuncio habla sobre la celebración de las “tradiciones” del partido y de “fortalecer” los lazos entre sus miembros.

“¡La Navidad se celebra en grande y con la fuerza de la Palma y el liderato de nuestra presidenta y gobernadora Jenniffer González!“, comienza el mensaje que acompañó a la publicación.

La colectividad celebrará el evento mientras atraviesa por una serie de polémicas que incluyen la salida de jefes de agencias, la otorgación cuestionable de contratos y los constantes choques entre González y la Legislatura, en especial con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

En la publicación no se compartieron detalles específicos ni el itinerario o la agenda que guiará los tres días de la convención. Aun así, se hizo un llamado a los miembros a celebrar y a venir listos para la “parranda”.

“Separa la fecha del 4 al 6 de diciembre de 2026, para reunimos en la Convención del Partido Nuevo Progresista, compartir, celebrar nuestras tradiciones y fortalecer los lazos que nos unen. Serán tres días donde cumpliendo con nuestro reglamento conformaremos todos los organismo de nuestra estructura”

“¡Que se escuche la parranda y se sienta la fuerza de la Palma!”

Tags
Partido Nuevo ProgresistaPNPBreaking News
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Breaking News en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y la aplicación de...
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