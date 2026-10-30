Partido Nuevo Progresista anuncia su convención anual para la primera semana de diciembre

El Partido Nuevo Progresista (PNP) celebrará su convención anual del 4 al 6 de diciembre, según compartieron en las plataformas de redes sociales oficiales de la colectividad.

Con un afiche temático de Navidad, el breve anuncio habla sobre la celebración de las “tradiciones” del partido y de “fortalecer” los lazos entre sus miembros.

“¡La Navidad se celebra en grande y con la fuerza de la Palma y el liderato de nuestra presidenta y gobernadora Jenniffer González!“, comienza el mensaje que acompañó a la publicación.

La colectividad celebrará el evento mientras atraviesa por una serie de polémicas que incluyen la salida de jefes de agencias, la otorgación cuestionable de contratos y los constantes choques entre González y la Legislatura, en especial con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

PUBLICIDAD

En la publicación no se compartieron detalles específicos ni el itinerario o la agenda que guiará los tres días de la convención. Aun así, se hizo un llamado a los miembros a celebrar y a venir listos para la “parranda”.

“Separa la fecha del 4 al 6 de diciembre de 2026, para reunimos en la Convención del Partido Nuevo Progresista, compartir, celebrar nuestras tradiciones y fortalecer los lazos que nos unen. Serán tres días donde cumpliendo con nuestro reglamento conformaremos todos los organismo de nuestra estructura”