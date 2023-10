Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El gobernador Pedro Pierluisi anticipó que, durante la tarde del martes, revelará quiénes integran su equipo de campaña como parte de la contienda primarista por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Hoy, yo lo que estaré anunciando es mi equipo de campaña”, afirmó Pierluisi en una comparecencia pública más temprano en el día.

El evento tendrá lugar en sus oficinas administrativas, ubicadas en Miramar.

De otra parte, el primer ejecutivo rechazó que se haya comunicado con el general José Reyes para que fuera su compañero de papeleta o en un intento por convencerlo de que asumiera la candidatura a comisionado residente en Washington. Reyes ya dijo que no aspirará al puesto, luego de que no se produjera un acuerdo entre los equipos de Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González, quien lo reta por la candidatura a la gobernación en 2024.

“A mí, no me han abordado sobre eso, o sea, no he tenido una conversación con el general Reyes a esos efectos. Eso no está planteado formalmente”, aseguró Pierluisi.

De paso, el mandatario dejó la puerta abierta para escoger, de entre las personas que den un paso al frente y se postulen, quién formará con él un binomio en la papeleta.

“Tengo que ver quién realmente aspira al cargo y, entonces, tomaré mi decisión”, manifestó.

Las expresiones de Pierluisi distan de las que dio el representante del PNP Gabriel Rodríguez Aguiló, quien, en entrevista reciente con El Nuevo Día, aseguró que el gobernador presentaría un compañero de papeleta, al igual que González, lo que anticipaba otra primaria por el segundo cargo electivo más importante en la isla. Rodríguez Aguiló respalda a Pierluisi.

“Lo que yo dije exactamente fue que sí, que pudiera ser que yo endose un candidato que, entonces, esté en la papeleta conmigo, y hasta usé la palabra ‘eso sería ideal’, pero no necesariamente es lo que voy a hacer. Paso a paso”, concluyó el gobernador.

