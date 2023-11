Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Tras hacerse públicos los detalles de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el gobernador Pedro Pierluisi desdeñó la estrategia electoral y describió el esfuerzo como “confuso” y “una cosa bien extraña”.

“A base de lo que vi en los medios, es un tanto confuso esto, no está claro realmente cómo va a funcionar esta alianza. Hablan de que van a tener candidatos para todas las posiciones requeridas pero, al mismo tiempo, van a estar llamando el voto para unos candidatos particulares. Eso es una cosa bien extraña. Veremos qué tal funciona (pero) yo no voy a opinar más allá, porque eso realmente no impacta, por ejemplo, mi propia candidatura, al igual que la gran mayoría de las candidaturas de mi Partido Nuevo Progresista (PNP). Es un junte ahí, medio extraño, y tendré que ver en el detalle cómo es que montan esas candidaturas”, sostuvo Pierluisi.

Al también presidente del PNP le llamó la atención “esto de que un partido esté apoyando al candidato de otro partido pero, de todas maneras, le pide a un miembro de su partido que se postule a ese puesto. Yo nunca había visto algo igual”.

Los líderes del PIP y el MVC, Juan Dalmau y Manuel Natal, respectivamente, precisaron a El Nuevo Día que la alianza buscará combinar el apoyo de ambas colectividades a las candidaturas a la gobernación, comisaría residente y ocho alcaldías. Para los escaños por distrito a la Legislatura, los dos partidos se dividirían las postulaciones a partes iguales, es decir ocho aspirantes de cada organización al Senado y 20 a la Cámara baja.

Los políticos, a su vez, detallaron que, para evitar el riesgo de que los partidos sean descertificados previo a la elección general de 2024, presentarán candidatos a la gobernación y comisaría residente, como exige el Código Electoral, si bien hicieron la salvedad de que, según su interpretación, la pérdida de la franquicia electoral no se puede producir hasta luego de los comicios. Dalmau se perfila como el candidato a la gobernación del PIP y recibiría el apoyo del MVC, mientras que la senadora Ana Irma Rivera Lassén se postularía al cargo de comisionada residente con el respaldo pipiolo.

La ley electoral –que el PIP y MVC impugnaron sin éxito a nivel judicial– prohíbe expresamente las candidaturas coaligadas.

Al planteársele a Pierluisi que su director de campaña, Edwin Mundo, había advertido que una primaria por la gobernación en el PNP abría la puerta a un triunfo de la inminente alianza entre el PIP y el MVC, el primer ejecutivo reiteró su confianza en que prevalecerá internamente ante la comisionada residente Jenniffer González y, luego, en la elección general.

“Nosotros somos el partido de mayoría, estamos sólidos, totalmente reorganizados. Estoy convencido de que la primaria no va a afectar nuestra viabilidad electoral el próximo año”, subrayó, tras lo cual agregó que la alianza “no tiene ‘chance’ alguno” en la contienda por la gobernación. “Veremos qué tal le va en otras contiendas”, dijo el gobernador.