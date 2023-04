Aun cuando la población puertorriqueña es mayoritariamente afrodescendiente y figuras negras han tenido roles prominentes en la historia política, las posiciones de poder están ocupadas principalmente por personas de tez blanca, y quienes intentan retar el statu quo encuentran resistencia y discrimen en sus aspiraciones.

Ese es el análisis que compartieron tres personas negras y analistas políticos, quienes fueron consultadas por El Nuevo Día, con relación al ataque racista contra el representante Jesús Manuel Ortiz, quien aspira a presidir el Partido Popular Democrático (PPD) en la elección de mayo. Un sondeo anónimo generado por la página lavozpopularpr.com cuestionó si “el color de piel” de Ortiz podía ser una limitación en su aspiración.

“El racismo siempre ha estado presente en la conversación política en Puerto Rico”, analizó el historiador y comentarista político Néstor Duprey. Agregó que así lo documentan memorias históricas, pero también “basta mirar las plantillas de candidaturas en los últimos 50 años en Puerto Rico, en las que han escaseado las figuras negras”. Tampoco ha habido un gobernador o gobernadora negra.

PUBLICIDAD

Una mirada al archivo digital de resultados electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) comprueba que en la papeleta para la elección nacional solo ha habido tres figuras negras desde el año 2000.

En las elecciones de 2008, Rogelio Figueroa aspiró a la gobernación por el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, que él fundó. Figueroa lo volvió a intentar en las elecciones de 2012, año en el que Rafael Cox Alomar también hizo campaña como comisionado residente en la capital federal por el PPD. Mientras, en 2020, el partido Proyecto Dignidad nominó a Ana Norah Henriquez como candidata a esa posición.

La fundadora y editora de Étnica, una revista afrofeminista y antirracista, Gloriann Sacha Antonetty Lebrón, indicó que el hecho de que menos personas negras deciden correr para cargos públicos o escaños políticos resulta en menos políticas públicas que eliminen las barreras de la marginación racial o el discrimen, los cuales aseguró siguen presentes de forma sistémica.

“Debemos desaprender prácticas y acciones para lograr que muchas otras personas puedan sentirse seguras para aspirar a espacios de servicio público”, indicó.

Entre los ejemplos recientes de hombres y mujeres en la esfera política quienes se han enfrentado a insultos degradantes por su raza negra o indígena, están el propio Cox Alomar, el fenecido alcalde de Caguas, William Miranda Marín; la senadora por acumulación, Ana Irma Rivera Lassén; el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo y la exalcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones.

A juicio de la profesora de afrolatinidades en San Francisco State University, Bárbara Abadía Rexach, la representatividad se puede comparar con los resultados de la encuesta demográfica de la Oficina del Censo para el año 2020, que reflejó que solo 17% de la población puertorriqueña se identificó únicamente como blanca (sin marcar múltiples alternativas).

PUBLICIDAD

“Si más del 17% de quienes están en las posiciones de poder son personas blancas, pues no hay equidad racial”, dijo.

Abadía Rexach hizo la salvedad de que, aun cuando algunos han llegado a escaños legislativos, “muy pocas de estas personas presentan políticas antirracistas y tienen una conciencia racial en la que reconocen que hay accesos diferenciados por el tono de piel”.

Expresión censurable

El PPD censuró la encuesta por promover el discrimen racial como elemento de juicio, cual si fuera un asunto de ejecutoria. El secretario del partido, Luis Vega Ramos, indicó a Radio Isla que esa herramienta de medición de opinión no provenía de la institución “ni remotamente”.

En entrevista con El Nuevo Día, Ortiz se expresó sorprendido con que alguien haya medido su color de piel como una debilidad. “Me llamó la atención y lamento mucho que sea así, pero no me va a desenfocar del norte, que en mi caso es presidir el PPD para colocarlo en posición de ganar una elección”, comentó.

Confesó que aliados suyos le habían advertido que “algunas personas pudieran utilizar el asunto de mi raza para ponerme algún obstáculo o disminuir lo que yo pudiera aportar como candidato a la presidencia del partido”.

De inmediato, aclaró que como militante del PPD no se ha sentido discriminado por la institución. “A través de mi corta carrera política, he sentido el respaldo de figuras que me evalúan por mi trayectoria y desempeño”, añadió.

Un mal histórico

Los ataques o comentarios racistas a figuras políticas puertorriqueñas están documentados desde, al menos, hace dos siglos. Lo que debería causar vergüenza, según Cox Alomar, es que en pleno siglo XXI algunos prefieran seguir ignorantes.

PUBLICIDAD

“Quien quiera que esté detrás de esa bajeza es un ignorante […] que en Puerto Rico se pretenda descalificar candidatos por cuestiones de color es ridículo”, mencionó.

Enfatizó que el mundo se está moviendo en la dirección opuesta: Inglaterra tiene un primer ministro indio; Escocia estrenó un primer ministro musulmán de ascendencia pakistaní; y, en Estados Unidos, el expresidente Barack Obama fue electo a la Casa Blanca en dos ocasiones, y el recién seleccionado portavoz de la minoría demócrata en la Cámara federal es negro, además de alcaldes y alcaldesas de ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, Los Ángeles y San Francisco.

Más aún, Cox Alomar destacó que tres de las figuras más prominentes en la historia política puertorriqueña son afrodescendientes o personas negras. Se refirió a Pedro Albizu Campos, José Celso Barbosa y Ramón Emeterio Betances. Incluso, el autonomista Román Baldorioty de Castro tuvo que responder a críticas por su color de piel cuando abogaba por la abolición de la esclavitud en España.

En una carta de Betances a su hermana Demetria Betances, el 30 de marzo de 1879, el prócer expresó: “[…] Sacáronle en cara a la familia la sangre africana --- que ningún Betances, que haya tenido sentido común, ha negado”, según publicado por Luis Bonafoux.

Barbosa escribió un artículo en el periódico El Tiempo, el 28 de julio de 1920, titulado: Negrofobia, con las palabras: “¡Negro!, ¡Negro!, ¡Negro! ¡Y bien! Estamos orgullosos de serlo… Nos sentimos bien con el calificativo, pues, modestia a un lado, hemos conseguido y demostrado, de modo objetivo, que el hombre de color, en Puerto Rico, no es, bajo concepto alguno inferior al hombre blanco en Puerto Rico, y ha contribuido y contribuye con dar prestigio a la raza a que pertenece y al pueblo de nuestra cuna”.