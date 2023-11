Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Culebra - Pese a que las proyecciones apuntan a que la cantidad de electores inscritos seguirá en descenso y, por lo tanto, menos personas serán los responsables de elegir a los líderes electos, el gobernador Pedro Pierluisi indicó este lunes que no avalaría un proyecto de ley que viabilice que se realice una segunda vuelta en unas elecciones cuando ningún candidato a la gobernación obtenga el 50% de los votos.

“La contestación es que no. Nuestro sistema ha funcionado muy bien. Fue diseñado cuando se aprobó nuestra Constitución”, dijo Pierluisi a preguntas de El Nuevo Día.

La merma en la cantidad de electores inscritos es una tendencia desde 2012 y se prevé continúe, a juzgar por las cifras que maneja la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), recogidas en el informe estadístico de las elecciones de 2020, recién publicado.

PUBLICIDAD

Manuel Álvarez Rivera, asesor del ente electoral y dueño-administrador de la página eleccionespuertorico.org, que documenta eventos electorales locales e internacionales, proyecta que en 2024 el gobernador o gobernadora será electo con el 33.2% de votos emitidos o que, incluso, baje más ese porcentaje.

En las elecciones de 2020, la participación electoral fue de un 55.02%, mientras que había 2,355,894 votantes en el registro electoral. Ese último número se refiere a la cantidad de electores hábiles o inscritos que podían votar en esos comicios.

El gobernador recibió, entonces, 427,016 votos -equivalente al 33.2% de los votos emitidos para ese cargo- y 1,059,515 electores hábiles no votaron en la papeleta estatal.

“Percibo que hay mucha especulación. No se deben adelantar a los eventos. Primero que nada si están usando como marco de referencia la elección del 2020, realmente esa elección no es barómetro”, apuntó Pierluisi.

Al respecto, abundó que “la (elección) del 2020 es donde hubo una reducción bien significativa y es por razones obvias, no hay que ser ni experto electoral para saber que la pandemia tuvo un impacto severo en la concurrencia de los electores al evento. También, tuvimos la situación que ocurrió en el 2019 y no cabe la menor duda que eso impactó el sentir de los votantes. Así que, de cara a esta próxima elección, aquí hay un trabajo que tienen que hacer todos los partidos. Tienen que movilizar a todos los afiliados”.

No obstante, Álvarez Rivera ha dicho que la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares, a raíz de manifestaciones masivas en el 2019, y la posterior pandemia del COVID-19, en pleno año electoral, no provocaron del todo la baja participación las pasadas elecciones, sobre todo porque es una tendencia que viene desde las elecciones de 2016.

PUBLICIDAD

Desde 2021 hasta el 4 de octubre de este año, la CEE había logrado inscribir 37,701 electores. Esto contrasta con los 121,358 nuevos electores que hubo al cierre del registro electoral en 2020. En 2021, se reportaron 10,654 nuevos inscritos y, en 2022, un total de 24,977.

Pierluisi insistió en que en las próximas elecciones no se repetirá el cuadro de 2020 y que el Partido Nuevo Progresista (PNP) está completamente reorganizado.

“Somos el partido de mayoría, a nivel de la mayor cantidad de votos, y lo que yo anticipo es que el resultado electoral en las próximas elecciones no se va a parecer al que tuvimos en el 2020. Vamos a tener un porcentaje mucho mayor que el que tuvimos en el 2020. No voy a dar el número específico, pero todo la información que tengo yo -desde el sentir que recibo en la calle a toda la información objetiva que me llega a mí- lo que demuestra es que el PNP, para todas las carreras y contiendas importantes, va a prevalecer con una ventaja mucho mayor que la que tuvimos en el 2020″, afirmó el gobernador.

Revisa proyectos en la isla municipio

Las expresiones del gobernador se produjeron en un aparte con la prensa tras visitar varios proyectos en curso en Culebra, junto al alcalde Edilberto Romero. El mandatario visitó el centro de envejecientes Marcelina Díaz Pellot, el centro de cuido Casa de la Alegría, la cancha Julián Ayala, el vertedero y el centro de Bellas Artes. También, el primer ejecutivo inauguró el nuevo paseo de los pescadores.

PUBLICIDAD

El centro de envejecientes, el de cuido y la cancha recibieron fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para ser remodelados, se informó.

El gobernador también aprovechó la visita para dar paso a la firma de un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Autoridad de los Puertos (AP) y el municipio de Culebra que permitirá la construcción de una nueva estación del Negociado del Cuerpo de Bomberos en las inmediaciones del Centro de Bellas Artes, que se ubica al lado del aeropuerto Benjamín Rivera Noriega. La nueva estación, informó Pierluisi, debe estar lista para finales del próximo año.