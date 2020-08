El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Orlando Merle Feliciano, presentó su renuncia al cargo que tendrá efectividad tan pronto se nombre a su sustituto, lo que ocurrirá mañana cuando se reúna la Junta de Gobierno de la colectividad.

“Sí, ya presenté la renuncia”, dijo Merle Feliciano a preguntas de El Nuevo Día.

Agregó que aún espera por una respuesta de la dirección del PPD, pero ya fue invitado al cónclave del cuerpo regente de la Pava.

El secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ángel Luis Rosa, dijo que hoy emitiría la certificación preliminar de Carlos Delgado Altieri como candidato oficial a la gobernación por el PPD. La certificación será emitida a petición de Merle Feliciano y restaría, una vez concluya el escrutinio general, que la secretaría de la CEE emita la certificación oficial.

Entretanto, el saliente presidente del PPD, Aníbal José Torres, informó que convocó a la Junta de Gobierno para las 11:00 a.m. Destacó que Delgado Altieri debe escoger, como nuevo presidente de la Pava, a un secretario general, comisionado electoral, comisionado alterno y tesorero. Esos nombramientos deben ser ratificados por la Junta de Gobierno.

“Mañana se reúne la Junta de Gobierno del partido en la cual se completará el proceso para que el próximo gobernador asuma la presidencia del partido”, dijo.

El Nuevo Día supo que todo apunta a que Nicolás Gautier, quien hasta hace solo unos meses fuese el segundo vicepresidente de la CEE, será el nuevo comisionado electoral y se mantendrá al comisionado electoral alterno, Nelson J. Rodríguez.

Gautier salió de la CEE luego de que se aprobase el nuevo Código Electoral que eliminó todas las vicepresidencias y subsecretarías. El presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, destituyó a Gautier. Este medio trató, sin éxito, de comunicarse con Gautier.

Fuentes indicaron que tras el acercamiento de Delgado Altieri a Gautier, este puso como condición para aceptar que se produzca la salida de Dávila Rivera.

El presidente de la CEE anunció que saldría de la CEE, pero luego se afianzó en el cargo. De acuerdo con el Código Electoral, ante una vacante del presidente, los comisionados los escogen mediante consenso. De lo contrario, el asunto queda ante la consideración de la Legislatura que, por estar en receso, debería ser convocada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien perdió la contienda primarista a la gobernación contra Pedro Pierluisi.

La expresidente de la CEE, Liza García, no podía suceder a Merle Feliciano porque estaba impedida de hacerlo por el Código Electoral que no le permite ser comisionada electoral sin que hayan pasado, al menos cuatro años de su salida del ente electoral. García, al igual que el ex comisionado electoral y ex comisionada alterna del PPD, Miguel Ríos y Karla Angleró, respectivamente, colaboraron en la campaña de Delgado Altieri.