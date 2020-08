El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, junto a los representantes José Aponte Hernández, Jackeline “Jackie” Rodríguez Hernández y José “Memo” González Mercado, rechazaron lo que describieron como un intento de las congresistas demócratas por la ciudad de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio, de “imponer” una asamblea constitucional de status a Puerto Rico.

Según los legisladores penepés, la intención de las legisladoras tiene el efecto de coartar “los derechos de los ciudadanos americanos en la isla que se han expresado, libre y democráticamente a favor de la admisión”.

Velázquez y Ocasio anunciaron hoy que presentaron legislación que propone vincular al Congreso con la convocatoria en Puerto Rico a una Asamblea Constitucional para ordenar un proceso sobre el futuro político de la isla. La idea, según las legisladores federales, es desarrollar “una solución de largo plazo para el status de Puerto Rico, sea estadidad, independencia, libre asociación o cualquier opción que no sea el arreglo territorial vigente”.

“El hecho de que dos congresistas que viven y disfrutan de la estadidad pretendan condenar a los puertorriqueños a la miseria, que es la actual condición colonial que vivimos, dice mucho de sus deseos”, señaló Méndez en declaraciones escritas. “Nosotros rechazamos tajantemente esa propuesta porque es antidemocrática y diseñada únicamente para hacer selecciones en cuartos oscuros y a espaldas de la gente. Nosotros vamos a combatir esta nefasta propuesta en todos los foros”.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, también se ha opuesto a la propuesta de Veláquez y de Ocasio.

“El pueblo de Puerto Rico, el soberano en una democracia, se ha expresado contundentemente en contra de la condición territorial actual y a favor de la estadidad. Esta propuesta no es otra cosa que un intento de dos congresistas que no viven aquí, que apenas visitan la isla, de mantener el estatus colonial sobre los puertorriqueños. Estas congresistas lo que quieren es que el Congreso continúe mandando sobre nuestras vidas, sin ningún derecho a expresarnos y eso no es justo. Vamos a apoyar las gestiones de nuestra Comisionada Residente en Washington, así como todas las demás acciones que se realicen para evitar que unos pocos tomen decisiones por el pueblo”, comentó Aponte Hernández, expresidente de la Cámara Baja.

Rodríguez Hernández, quien preside la Organización de Mujeres Progresistas, declaró que “las mujeres en Puerto Rico se respetan. No es para que dos congresistas que no viven aquí tomen decisiones en contra de ellas. Vamos a combatir esta mala idea en todo lugar. Lo que estas congresistas dijeron hoy es que Puerto Rico debe quedarse viviendo con migajas, con una tasa de reembolso de Medicare de apenas el 55% en vez de 90% como en los estados. De que no se implemente completamente programas como el ‘Temporary Assistance for Needy Families’ en Puerto Rico. No vamos a vivir en la pobreza. Estas dos congresistas deberían enfocarse en brindarle a Puerto Rico la estadidad, como el pueblo ha solicitado, no más miseria”.

“Es bien cuestionable que dos congresistas, electas por los ciudadanos directamente, quieran quitarle al pueblo de Puerto Rico ese mismo derecho para dárselo a un grupito de personas en un cuarto. Esos tiempos ya pasaron, en Puerto Rico gobierna el pueblo, como tiene que ser. No voy a dejar que otros escojan por mí”, expresó, por su parte, González Mercado, quien representa el Distrito 14 de Arecibo y Hatillo.