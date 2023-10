La exsenadora Evelyn Vázquez confirmó este lunes que aspirará en las próximas elecciones a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Lo hago tomando en cuenta las necesidades y prioridades que han sido trastocadas en nuestra ciudad y que han puesto en riesgo la calidad de vida y el servicio que debe brindar a nuestros constituyentes”, dijo la exsenadora en declaraciones escritas.

Según Vázquez, senadora durante dos períodos (2009-2016 y 2017-2020), el municipio de Mayagüez “se ha quedado atrás en la historia del progreso y pretendemos revivir sus mejores años, con un sentido de responsabilidad social y poniendo en práctica toda nuestra experiencia administrativa, legislativa y utilizando todos nuestros mejores contactos en Washington y a nivel internacional”.

“Es hora de poner nuestra ciudad a mirar hacia el progreso y de garantizarle al pueblo una administración sana y transparente que pueda devolverle la confianza”, agregó la exlegisladora, quien llegó a presidir la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales y la Comisión Conjunta del Programa Córdova y Fernós de Internados Congresionales del Senado.

El ahora suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, la consideraba su amiga y aliada del municipio. El ejecutivo municipal, del Partido Popular Democrático (PPD), enfrenta cargos por conspiración y malversación de fondos públicos, y por presuntas actuaciones irregulares que ocasionaron la desviación de millones en fondos asignados por el Senado en 2012, 2014 y 2015.

Actualmente, Jorge Ramos regenta el municipio de Mayagüez, ayuntamiento cuyo estado fue cuestionado por Vázquez.

“La falta de administración y responsabilidad social ha llevado al pueblo a pedir a gritos un cambio de administración a través del movimiento ‘TODOS UNIDOS POR MAYAGUEZ’, que agrupa sectores públicos, cívicos, cristianos, privados y diferentes partidos políticos de la ciudad”, se lee en la comunicación a la que tuvo acceso este medio.

La aspirante insistió en que “en Mayagüez no hay obras nuevas, no hay luces y postes que garanticen la seguridad en los campos y la ciudad, poniendo en riesgo la vida de nuestra gente en las carreteras y otros lugares. Asimismo, muchos lugares están abandonados y sin mantenimiento. No hay embellecimiento y ornato, lo cual mantiene muchas entradas, salidas y áreas en pésimas condiciones”.

“La realidad es que carecemos de limpieza en la ciudad, lo cual deja mucho de desear”, apuntó la exsenadora, quien hasta septiembre trabajó con la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.

El PNP abrió su proceso de presentación de candidaturas el pasado 1 de octubre. A partir del 1 de diciembre, comienza el mismo proceso, pero oficial ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).