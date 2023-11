Nota del editor: para más resultados y contenidos de La Encuesta de El Nuevo Día, visita el sitio especial.

Si las elecciones fueran hoy, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, revalidaría cómodamente con el favor de más de la mitad de los votos de los electores elegibles de la ciudad capital.

Ese fue uno de los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día, en la que se utilizó una sobremuestra en San Juan para reducir el margen de error cercano al 5%. Las entrevistas se realizaron entre el 24 y el 29 de octubre.

Al momento, ningún candidato ha anunciado oficialmente su intención de radicar candidaturas para la alcaldía de San Juan. Sin embargo, se espera que Romero haga su anuncio en los próximos días. También, se ha hablado de que Manuel Natal, coordinador de Movimiento Victoria Ciudadana y quien quedó en un cercano segundo lugar contra Romero durante los pasado comicios, podría volver a aspirar por la alcaldía.

En cuanto al Partido Popular Democrático (PPD), recientemente Terestella González Denton, quien fungió como directora ejecutiva de la Compañía de Turismo bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, dejó ver que evalúa una posible aspiración a la silla municipal, tras haber sido abordada por líderes de la Pava. González Denton dijo que ha iniciado un proceso de “diálogo y consulta” y que comunicará su decisión una vez tomada.

En una posible contienda entre Romero por el PNP, González Denton por el PPD, Natal por el MVC, un candidato por el PIP y otro por Proyecto Dignidad, el incumbente alcalde lograría el 54% de los votos entre los electores elegibles para votar residentes de San Juan, si las elecciones hubiesen sido hoy.

Por su parte, González Denton obtendría el 21% de los votos, mientras que Natal lograría el 11%. El candidato o candidata por el Partido Independentistas Puertorriqueño (PIP), que aún no se ha anunciado, tendría el 3% de los votos. El candidato o candidata por Proyecto Dignidad, que tampoco ha sido revelado, no logró votos en este sondeo. Del resto, un 6% no votaría y el 5% no sabe cómo votaría o rehusó contestar.

Entre los afiliados al PNP en la ciudad capital, un subgrupo de 161 participantes con un margen de error cercano al 8%, una mayoría del 88% respaldaría a Romero si las elecciones fuesen “hoy”.

Lo que pasó en el 2020

Durante las elecciones del 2020, Natal retó a Romero y terminó en segunda posición con una diferencia de apenas 3%. Tras la elección, Natal alegó que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mezcló papeletas al momento de contabilizarlas electrónicamente durante la noche del evento, correspondientes al voto por correo en el resto de las categorías del voto adelantado, que incluyen voto a domicilio, cárceles y hospitales.

Sin embargo, la CEE certificó a Romero, acción que fue validada por el Tribunal Supremo.

Como coordinador general del MVC, Natal aún no ha anunciado a qué posición aspiraría para las elecciones de 2024, aunque ha reiterado su intención de seguir forjando una alianza con el PIP. Diversas fuentes han mencionado que la alianza podría ser liderada por una papeleta en la que Juan Dalmau, secretario general del PIP, aspire por la gobernación y Natal corra nuevamente por la alcaldía de San Juan. En entrevista reciente con El Nuevo Día, Natal manifestó que los detalles de la alianza se estarán compartiendo durante los próximos días.