Terestella González da a conocer propuestas con las que aspira a mejorar la calidad de vida de los sanjuaneros

“Calidad de vida no es un cliché, no es un eslogan de campaña o una promesa vacía. Calidad de vida es un concepto que busca denotar el bienestar del individuo en su más profundo entender de relación social, familiar y consigo mismo. En San Juan, se traduce en satisfactores de salud, economía, seguridad, educación, vivienda y medio ambiente”, aseguró González Denton.

González Denton entiende que, como parte de la calidad de vida, la seguridad es un aspecto esencial, así como la infraestructura. “Yo le pregunto a la gente: ‘¿usted está conforme con la ciudad?’ Es los mismo que sale en la encuesta de El Nuevo Día, cuando empiezas a rascar un poquito más, empiezas a ver que no, me siento insegura en la ciudad, no puedo caminar, no tengo aceras comunales, tengo que mirar al piso para no caerme, no está iluminado”, explicó la candidata popular sobre lo que, indicó, le han dicho en sus visitas a las comunidades.