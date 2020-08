El presidente saliente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, reaccionó ayer, martes, a la posibilidad de que al interior del partido hubo un operativo para intentar removerlo de la papeleta de su colectividad para senador por acumulación.

Rivera Schatz terminó quinto lugar en las primarias por esa candidatura, con 141,838 votos, algo que dista mucho de los resultados en las primarias y elecciones anteriores en las cuales siempre resultaba primero. En las primarias de 2016, Rivera Schatz obtuvo 365,600 votos.

A preguntas de El Nuevo Día sobre un supuesto operativo para removerlo, el abogado contestó: “Yo creo que no lo hubo, pero si lo hubo, no lo pudieron hacer... gané. Y aquí estoy con mis compañeros. Y no tan solo gané, voy a ganar de nuevo (en las elecciones), te lo garantizo”, contestó Rivera Schatz, en una conferencia de prensa que ofreció junto a candidatos a senadores por el PNP y el presidente entrante y candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi.

Pierluisi inmediatamente agregó: “De parte mía, no. De mi campaña, seguro que no; no hubo tal operativo. Mi campaña se concentró en mi propia candidatura y yo no caí en eso”.

Personas ligadas al PNP indicaron a este diario que la molestia con el presidente del Senado surgió por parte de los seguidores de Ricardo Rosselló, quienes resintieron tanto que se viera obligado a renunciar como las expresiones que hizo Rivera Schatz en el hemiciclo al momento de colgar la confirmación de Pierluisi como secretario de Estado, en agosto de 2019. Pierluisi había sido nominado por Rosselló para sucederlo conforme al orden constitucional en caso de renuncia del gobernador.

18 Agosto 2020 San Juan,Puerto Rico Se encuentran el candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi y el presidente del senado y del PNP, Thomas Rivera Schatz durante una reunión en el Comité del PNP. [email protected] #primarias2020 #escano #candidato ([email protected])

En su discurso de la sesión extraordinaria para evaluar el nombramiento de Pierluisi, el 5 de agosto de 2019, Rivera Schatz expresó que el nominado no había sometido un solo documento de los que requiere el Reglamento de la Comisión de Nombramientos. “Si él no trae los papeles, él o quién sea, no lo podemos confirmar. ¿Cómo ustedes votarían por un nominado que no saben de sus finanzas, que no conocen sus circunstancias?”, explicó.

“Juré defender la Constitución y juré hacer lo que era correcto por Puerto Rico. Y si en algún momento ellos piensan que lo que yo estoy haciendo es incorrecto, pues nos vemos en las urnas. De la misma manera que he aceptado las victorias aceptaría una derrota... Pero el día que yo me vaya, porque me retire o porque no sea electo, me voy a ir con la frente en alto, no voy a irme corriendo y abochornado, como se fue Ricardo Rosselló”, fueron las palabras que dijo el presidente senatorial al momento de colgar el nombramiento de Pierluisi.

Tratan de poner las divisiones a un lado

Como prueba de que las divisiones de la primaria eran cosa de ayer, Rivera Schatz indicó que votaría íntegro bajo la Palma y convocó a todos los afiliados a ese partido a así hacerlo. “El candidato a la gobernación de nuestro partido es el licenciado Pedro Pierluisi y todos tenemos que apoyarlo sin condiciones, para prevalecer en la elección”, reiteró el también presidente del Senado.

En cuanto a las estrategias para ganar las elecciones generales, el presidente entrante del PNP, quien aún no ha sido certificado como candidato a la gobernación, indicó que procederá a convocar audiencias en todos los distritos senatoriales y camerales para discutir la próxima plataforma de partido, además de reunirse directamente con los líderes del PNP que votaron por la gobernadora Vázquez, en sus casas, para intentar conseguir su endoso.

Asimismo, dejó establecido que le pidió una reunión a la gobernadora para poner a un lado las diferencias de las primarias. “De forma electrónica, yo me comuniqué. Llamé también, y también personas de mi equipo han tenido comunicación con personas del equipo de la gobernadora”, contestó Pierluisi a preguntas de El Nuevo Día.

A eso, Rivera Schatz agregó: “Estoy seguro que tanto la gobernadora como todas las personas que dieron su voto a la gobernadora, habrán de unirse”. Rivera Schatz fue uno de los aliados de la gobernadora Vázquez en su aspiración de permanecer en el Palacio de Santa Catalina.

El presidente del Senado procedió entonces a decir que el contrincante de Pierluisi por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, representaba supuestamente la separación de Estados Unidos y la izquierda en Puerto Rico, lo cual calificó como peligroso.

El candidato del PPD se expresó, en un momento dado, a favor de las terapias de conversión que practican algunos religiosos a miembros de la comunidad LGBTT, las cuales la Asociación Americana de Psicología ha condenado. Tampoco se ha expresado a favor de la separación de Estados Unidos, sino de la soberanía, que implica un pacto de libre asociación con la nación estadounidense. En uno de los debates políticos recientes, el candidato se limitó a expresar que creía en un “Estado Libre Asociado no territorial”, sin definir exactamente cuál sería el mecanismo para lograrlo ni la relación con Estados Unidos que buscaba.