El senador independiente José Vargas Vidot señaló que el mensaje de estado del gobernador Pedro Pierluisi incluyó muchos elementos aspiracionales, pero careció de temas medulares como el compromiso de derogar la reforma laboral, de aumentar el salario mínimo, la revelación de un plan de desarrollo económico y detalles presupuesto que se propone presentar a la Legislatura.

“La realidad es que el mensaje, como otros mensaje anteriores, está lleno de asignaciones y números millonarios que llenan los ojos. Asimismo, algunos aplauden promesas de proyectos que llevan repitiéndose cuatrienio tras cuatrienio y que nunca se cumplen, como la transportación marítima a Vieques y Culebra. Como senador, me da mucha preocupación que no se haya mencionado cuáles son los elementos que monitorearán esos fondos para que no se conviertan en el atractivo para los buitres nuevos o los viejos; así como los elementos objetivos de cómo y cuándo se realizarán las grandes obras anunciadas”, sostuvo Vargas Vidot en declaraciones escritas.

“Reconozco que hay muchos elementos que son aspiracionales; que no son negativos en el comienzo de un cuatrienio. Sin embargo, esas aspiraciones no veo que estén amarradas ni asociadas a una política pública legislativa. Muchas de las iniciativas anunciadas dependerán de la capacidad que pueda tener el gobernador de diálogo con la legislatura, a la cual, creo yo, ofendió hoy con sus expresiones”, añadió.

Para Vargas Vidot, el discurso del gobernador integró elementos “sentimentales” como el reconocimiento a los profesionales de la salud, pero señaló que muchos de ellos continúan esperando a que el gobierno cumpla con sus incentivos.

Mientras, rechazó el apoyo de Pierluisi al contrato de LUMA Energy. “Hay una cosa que el gobernador dejó claro, su apoyo contrato de LUMA. No importa la forma irresponsable cómo se aprobó, sus cláusulas, ni las repercusiones en el consumidor”, dijo.

El legislador reconoció, por otro lado, la importancia del anuncio de Pierluisi sobre el acceso a la vacunación desde los 16 años en adelante, la necesidad de la activación del comité de cambio climático, la erradicación de la violencia de género y los hospitales de Vieques y Trauma.