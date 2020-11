Más allá de solo agradecer su reelección, el senador independiente José Vargas Vidot celebró el aumento en la diversidad política de funcionarios que habrá en Legislatura con la elección de candidatos que no responden al Partido Nuevo Progresista (PNP) y al Partido Popular Democrático (PPD).

Vargas Vidot considera que la nueva configuración del Senado y la Cámara de Representantes resultará en que ninguno de los dos partidos que históricamente han dominado la Legislatura tengan completo poder en el control de la aprobación de leyes y resoluciones.

“Voy a explicarlo como un doctor: Creo que se logró extirpar el tumor principal”, expresó Vargas Vidot. “No sabemos cuánta metástasis queda, pero es claro que desde el Verano del 19 el pueblo ha hecho una evaluación política que nos ha llevado a hacer una cirugía del tumor primario”.

“El que no haya una mayoría contundente y un banquete total, obliga la necesidad de llegar a acuerdos de damas y caballeros, y a pensar en la visión de pueblo, antes de pensar en un ‘boxscore’ de medidas aprobadas”, agregó. “Es mejor tener menos proyectos aprobados, pero que sean absolutamente pertinentes”.

PUBLICIDAD

En ese sentido, dijo que varios proyectos de justicia social de su autoría quedaron “atrapados en la estúpida guerrita política de pandillas”.

Destacó medidas que buscaban ayudar a erradicar “la llamada deambulancia, para evitar muertes por sobredosis, para declarar un estado de emergencia por la violencia de género, para ayudar a reinsertar en la sociedad al confinado que cumple su sentencia y a crear un banco comunitario no comercial”.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Ciudadanos seguían en fila a la hora de cierre de colegios en la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce.

La dinámica de las extensas filas cuando cerraron los colegios electorales se repetía en casi toda la isla.

Braulio Emanuelli espera para votar en la Escuela Juan Antonio Corretjer, en Cupey.

Así lucían las filas en la Escuela María Cadilla de Arecibo a la hora de cierre de los colegios electorales.

La escuela Adela Rolón Fuentes, en Toa Alta tenía unas enormes filas a la hora de cierre de la votación de los colegios a las 5:00 p.m.

Decenas de personas continuaban en fila para votar a las 5:00 p.m. en la escuela Adela Rolón Fuentes de Toa Alta.

En la escuela Adela Rolón Fuentes de Toa Alta, las filas ocupaban los dos niveles del plantel.

Al cierre de los colegios, más de 300 personas continuaban en fila a las afueras de la escuela Gabriela Mistral en Puerto Nuevo.

Votantes en la escuela Gabriela Mistral en Puerto Nuevo esperaban a entar al colegio, a pesar de haber cerrado a las 5:00 p.m.

Cientos de personas permanecían en turno para votar después que cerraron el Centro Comunal en Buena Vista en Humacao.

Los pasillos oscuros de la escuela Superior Gabriela Mistral de Puerto Nuevo se encuentran abarrotados de ciudadanos esperando por votar.

A pesar de la oscuridad, habían personas en fila a las afueras de la escuela Superior Gabriela Mistral de Puerto Nuevo.

En la escuela Nueva Urbana, en el pueblo de Guaynabo, decenas de personas aguardaban en fila, ya caída la noche y cerrados oficialmente los colegios, para poder ejercer su voto. (Adriana Díaz Tirado)

Los electores no abandonaron la escuela Gabriela Mistral, de Puerto Nuevo, a pesar de la oscuridad en los pasillos.

Los electores no abandonaron el colegio a pesar de la oscuridad en los pasillos. Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

“Con la nueva Legislatura, ahora tienen que obligarse a decidir entre su ego, su partido o retomar lo que es un legislador, que es un representante de la gente”, abundó.

Después de haber sido electo por primera vez el cuatrienio pasado, el salubrista de profesión revalidó como senador por acumulación en la quinta posición.

La primera posición la ocupa María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño. El nuevo senado también incluirá nuevos legisladores del Proyecto Dignidad, con Joanne Rodríguez Veve, y del Movimiento Victoria Ciudadana, con Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe.

En la Cámara, por acumulación, fueron electos Mariana Nogales y José Bernardo Márquez por el MVC; mientras que Lisie Janet Burgos Muñiz obtuvo un escaño por el Proyecto Dignidad.

También la licenciada Eva Prados, del MVC, fue electa como representante por el distrito representativo 3 de San Juan.

“Me parece maravilloso. Recibo estos resultados con mucha alegría y optimismo. Si difícil fue lograr que me eligieran la primera vez, más difícil fue la segunda. Y parte del objetivo era ayudar abrir las puertas para una Legislatura más diversa”, manifestó Vargas Vidot.

PUBLICIDAD

Recordó que “no fue fácil luchar contra los que invirtieron millones de dólares en su campaña, cuando yo gasté solamente $4,000 y reciclamos 70 letreros que mi hijo yo poníamos un día en un sitio y días después en otro sitio, además de unos vídeos que se pusieron en las redes sociales”.

Espera que ahora los proyectos no solo respondan a una sola ideología o partido.

“Siempre he querido que la Legislatura cambiara a algo que se pareciera a un parlamento. Estando a tiempo completo allí, he visto la carencia de discusión, que tiene que ver con la ausencia de diversidad y criterio, y la ausencia de crítica consciente y no secuestrada por una ideología”, expuso.

“De momento, esa nueva versión de Legislatura me emociona, porque veo entrando a gente que respeto mucho. Anticipo una discusión de profundidad no vista antes y eso nos va a lanzar a un desafío de concertación política”, afirmó. “Veo una mesa servida para empezar a fabricar un escenario de redención política frente a tanto bochorno que ha manchado el proceso legislativo”.