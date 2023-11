Nota del editor: para más resultados y contenidos de La Encuesta de El Nuevo Día, visita el sitio especial.

La campaña primarista de Jenniffer González por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) requerirá de una inversión de unos $2.5 millones, estimó el director electoral de la vicepresidenta de la Palma, Aníbal Vega Borges.

Esto contrasta con los gastos incurridos por el presidente de la colectividad y candidato a la reelección, el gobernador Pedro Pierluisi, quien podría recaudar hasta $8 millones para la contienda, señaló.

“(La meta de recaudos) debe estar en unos $2 millones, $2.5 millones como máximo. Nosotros entendemos que con eso es suficiente para ampliar la ventaja y lograr un triunfo”, indicó Vega Borges durante una transmisión en vivo de El Nuevo Día.

El mes pasado, la comisionada residente informó que, en el trimestre de julio a septiembre, recaudó $875,346 para su campaña primarista. González cuenta con un comité de gastos e ingresos ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) para financiar su campaña de primarias, pero, a la vez, mantiene un comité ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés) por ocupar un puesto electivo federal. El informe ante la FEC, para octubre, registra gastos por $288,518.47.

El gobernador aventaja a González en la recaudación de fondos, reconoció Vega Borges. Hasta el 30 de junio, Pierluisi tenía en la cuenta de su comité $2.9 millones, según la OCE.

Vega Borges descartó que la diferencia en recaudos y, por consiguiente, en inversión para la campaña se traduzca en una derrota para González. El exalcalde de Toa Baja argumentó que la presencia del mandatario en los medios de comunicación con mensajes positivos sobre su gestión al mando del gobierno se reducirán a partir de enero, cuando entra en efecto la veda electoral.

“En enero de 2024, comienza la veda electoral. El gobernador no puede utilizar dinero, como lo está utilizando, de fondos públicos para las campañas. No puede. Esos mensajes donde está constantemente hablando el gobernador de su obra, están prohibidos. Así que ya él no va a tener esos $40 millones (en publicidad)”, manifestó Vega Borges.

“Se ha llevado una querella del Partido Popular Democrático, allá que la adjudiquen. No vamos a entrar a esas controversias. Lo que te estoy diciendo es, claramente, que no pueden negar que hay la utlización, en estos momentos, de unos anuncios y que son pagados por el gobierno de Puerto Rico. Esa es la realidad”, ripostó Vega Borges cuando se le insistió si estaba señalando al mandatario de utilizar fondos públicos para asuntos políticos.

El PPD presentó una querella, a principios de octubre, ante la OCE, contra Pierluisi por el uso de una frase en anuncios de gobierno que es similar a la que usa en la campaña política.

La Encuesta de El Nuevo Día reveló, el jueves, que González prevalecería con 55% del voto de los afiliados al PNP si las primarias fueran hoy, mientras que el gobernador obtendría un 41% del favor novoprogresista. La ventaja de la comisionada residente, no obstante, se ha reducido. En febrero, González le llevaba una ventaja a Pierluisi de 39 puntos porcentuales, ella con 64% y el gobernador con 25% de los votos.

Entre los afiliados del PNP que se identifican “totalmente” o “mucho” con el partido, comúnmente conocidos como los votantes del “corazón del rollo”, y representando un 74% de todos los afiliados, González y Pierluisi están en un virtual empate, con 49% y 47%, respectivamente.

Vega Borges argumentó que la ventaja de González sobre Pierluisi se mantendrá, de camino a las primarias, pues rechazó que Pierluisi obtenga un mayor apoyo del electorado. Asimismo, aseguró que la comisionada residente, en las elecciones, recibiría votos de afiliados de otros partidos, no así Pierluisi de ser el candidato del PNP.

“Entiendo que el gobernador va a estar llegando a un 33% (de apoyo), no más, en eso se va a quedar”, indicó Vega Borges. “La gente, en términos de credibilidad, le da un porcentaje alto de poca o ninguna (credibilidad a Pierluisi). Esos son factores importantes que van, directamente, al liderato del candidato y cuando lo analizas, eso no va a cambiar”, añadió.

De acuerdo con los resultados de La Encuesta, el 49% de los participantes identificó a González como la figura con mayor influencia política dentro del PNP, mientras que Pierluisi obtuvo el 36%.

El director electoral rechazó que controversias recientes, como los señalamientos por construcción ilegal en una propiedad de los suegros de González en La Parguera, en Lajas, afecten negativamente su campaña. Por el contrario, vatició que la comisionada residente podría ganar las primarias con una ventaja de unos 60,000, si acuden a las urnas unos 400,000 novoprogresistas.

“Ya hay ciudadanos que entienden que con Jenniffer González aseguramos el triunfo tanto en Cámara como en Senado y en la gobernación, y no con Pedro Pierluisi”, apuntó.