La gobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvo hoy, lunes, que está dispuesta a firmar una orden ejecutiva para conceder el día libre y que se pueda retomar la celebración de las primarias que fueron paralizadas el domingo luego que las papeletas de votación no llegaran a tiempo a la mayoría de los colegios de votación.

Para ello, sin embargo, sostuvo que debe tener la certeza de que -contrario a lo ocurrido el domingo- la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) está lista para que los electores puedan regresar a las urnas. “Yo necesito saber que están listos, que ese día las papeletas salen a tiempo…y, si es así, pues yo hago la orden ejecutiva, no tengo ningún problema. Pero, para qué lo voy a dar libre sin saber si están listos o no”, señaló la también aspirante a la candidatura por la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En una entrevista con El Nuevo Día, Vázquez Garced indicó que hubiese preferido no tener que esperar al próximo domingo para que los electores puedan regresar a las urnas. Indicó que el domingo, cuando trascendió públicamente que, como parte de un acuerdo entre los presidentes del PNP y del Partido Popular Democrático (PPD) y el presidente de la CEE, Juan E. Dávila, se paralizarían las primarias hasta el domingo, le comunicó a su director de campaña que se inclinaba porque la votación fuera mañana, martes, o el miércoles.

Sostuvo, además, que, para tomar la determinación de conceder el día libre, tendría que estar definido si, en efecto, solo se van a abrir los colegios de votación donde nunca llegaron las papeletas o si también se les va permitir abrir a aquellos colegios que operaron fuera del horario regular establecido por ley, que ha sido su reclamo. “Mi petición es que todos los puertorriqueños que no votaron puedan votar, porque hay 59 precintos que no han votado, 63% de todos los ciudadanos con derecho al voto en Puerto Rico no pudieron votar y es injusto”, puntualizó.

La gobernadora se reafirmó en su reclamo para que no se divulguen los resultados de los colegios de votación donde el proceso se realizó con normalidad -mayormente en el área metropolitana- por entender que lacera el derecho de los electores e influyen en su intención. No obstante, indicó que de los tribunales determinar lo contrario, así lo acatará.

“La divulgación de esos resultados puede afectar el ánimo del elector para cualquiera de los dos lados (para ir o no ir a votar), pero cualquier lado es malo porque no expresa la voluntad de pueblo”, señaló.

El domingo, tras la paralización del proceso, su contrincante primarista Pedro Pierluisi radicó un recurso para que se continúe con el conteo y transmisión de los resultados de las contiendas que se completaron ayer. Hoy, lunes, el equipo legal del excomisionado residente en Washington elevó el recurso de revisión electoral ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Hay varios reclamos ante el tribunal y creo que todos esos reclamos van a llegar al Tribunal Supremo y yo esperaría que el Tribunal Supremo valide el derecho de todos los ciudadanos que se quedaron sin votar”, anticipó.

Vázquez Garced confesó que se siente indignada y decepcionada con lo ocurrido el domingo, incidente que terminó lacerando la confianza del pueblo puertorriqueño en uno de los procesos más sagrados. “El sistema electoral de Puerto Rico es sagrado y es lo más importante, es como la columna vertebral que garantiza la democracia y, pues, cuando ocurren estas cosas te quedas como que desconcertada, porque tú dices: ‘porque pasa esto, porque no se pudo prever’”, expresó.