Dos accidentes de tránsito reportados esta madrugada a la salida del túnel Minillas, en Santurce, así como en la carretera PR-167, en Naranjito, ocasionan esta mañana una gran congestión vehicular en estas zonas, informó la Policía

Según detalló el comandante Jorge Hernández Peña en una entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio), a eso de las 7:00 a.m. ya ambas escenas habían sido investigadas y los vehículos involucrados fueron removidos. Sin embargo, alertó que en la zona de la avenida Baldorioty de Castro, en dirección de Carolina a San Juan, así como en toda el área entre Naranjito a Bayamón quedó un “tránsito descomunal” que no se normalizaría hasta las 8:30 a.m. a 9:00 a.m.

El accidente más complicado para la Policía fue el de Naranjito. El funcionario aludió a que habían pocas vías alternas disponibles para lograr desviar el tránsito allí, lo que ocasionó que todas las calles disponibles se congestionaran.

El funcionario detalló que en la carretera PR-167 se volcó un camión que transportaba maíz, derramando sobre el pavimento este producto.

La oficial de prensa de la Policía, Vivian Polanco, precisó que el accidente ocurrió a las 2:35 a.m. en dirección de Bayamón a Naranjito, antes del Puente Atirantado.

Debido a la situación, los dos carriles disponibles para transitar hacia Naranjito fueron cerrados al tránsito.

Una vez se removió el camión y se recogió el maíz, a eso de las 7:00 a.m., el tránsito fue reabierto. Sin embargo, el tapón continúo.

La otra área afectada es a la salida del túnel Minillas, en dirección de Carolina a Bayamón. Allí un hombre impactó un camión que se encontraba estacionado desde ayer en el área del paseo de emergencias, ya que enfrentó desperfectos mecánicos.

El accidente, catalogado como leve, ocurrió a las 5:35 a.m., dijo Polanco.

A las 7:00 a.m. todos los carriles fueron reabiertos al tránsito, aunque el camión continuaba estacionado en el área del paseo de emergencia.

#TRANSITO Se reporta accidente en PR22 a la salida del Tunel Minillas en dirección a Bayamón obstruyendo carriles derechos. pic.twitter.com/0wyp3pH9On — DronChinita (@DronChinita) 30 de agosto de 2018

La congestión vehicular persistía a esta hora. Se indicó que se extendía por toda la avenida Baldorioty de Castro hasta la zona del Plaza Carolina.

Por otro lado, Hernández Peña indicó que gestiona con la Comisión de Servicio Público alguna sanción contra el camionero que dejó el vehículo pesado en el carril de emergencias ayer.

“Esto es una irresponsabilidad. La vamos a trabajar junto a la Comisión”, precisó.

En ninguno de los dos accidentes se reportaron personas heridas.