La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en San Juan informó hoy sobre el arresto de un ciudadano dominicano que intentó abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan hacia el estado de Florida con documentos falsos.

Según detalló la agencia federal en un comunicado de prensa, Yamirle Radhames Stephens Encarnación fue detenido el pasado martes cuando se disponía a viajar hacia la ciudad de Fort Lauderdale, en el estado de Florida.

El CBP explicó que durante las inspecciones de pre-embarque en el aeropuerto, Stephens Encarnación, utilizando el alias de "Luis Michael Rijos", presentó una licencia de conducir de Puerto Rico, una tarjeta de Seguro Social y un certificado de nacimiento de Puerto Rico.

De esta manera, el hombre afirmó a los oficiales del CBP que era un ciudadano legal de los Estados Unidos.

No obstante, debido a que los oficiales no estaban complacidos con la explicación de Stephens Encarnación, lo remitieron para un examen más profundo, ya que los documentos que presentó no parecían ser legítimos.

Fue entonces que una inspección posterior reveló su identidad, a la que el acusado indicó que compró los documentos por aproximadamente $1,000 para poder vivir y trabajar en los Estados Unidos.

"Los extranjeros presentes ilegalmente en los Estados Unidos, así como los delincuentes, buscan utilizar documentos de Puerto Rico para eludir la detección de las autoridades federales", indicó en el comunicado el director del Puerto del Área de San Juan, Edwin Cruz.

Stephens Encarnación fue posteriormente arrestado y el miércoles fue llevado al Tribunal Federal de San Juan ante el juez magistrado Bruce McGiverin, quien le impuso cargos de violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1546, por fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos.