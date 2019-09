El comandante del área de la Policía de Caguas, José Juan García, confirmó esta mañana que el hombre muerto ayer, lunes, en medio de un tiroteo de carro a carro en la PR-89, en Gurabo, era uno de los narcotraficantes más notorios de esa zona con un extenso récord criminal.

Relacionados:

Según el oficial, el occiso había estado preso desde 2017 por tráfico de sustancias controladas, pero salió bajo libertad condicional en mayo de este año. Anteriormente el individuo también había estado tras las rejas por otros delitos.

El sujeto fue identificado como, José García Cosme, de 61 años, quien era conocido como “Papo Cachete” en el bajo mundo.

“Desde que yo era joven, yo tengo sobre los 56 años de edad, se mencionaba al señor José García Cosme, ‘Papo Cachete’, en el área de Caguas y en distintos residenciales cuando existía el Gautier Benítez con otros narcotraficantes que están muertos”, describió el comandante en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

García sostuvo que este hombre pertenecía a una generación de maleantes que desapareció en Puerto Rico.

“Él era del grupo que en aquel entonces tenía el supuesto código de que cuando ellos decidían darle muerte a cualquier persona, el lema que ellos esbozaban era que no podía haber envejecientes, que no podía haber niños. Eso en el día de hoy no es así”, dijo.

El narcotraficante murió abatido a tiros cuando salía del barrio donde residía en Gurabo y unos individuos lo siguieron en un carro.

“Antes de la intersección de la 30 (la carretera) con el Turabo empiezan a dispararle una gran cantidad de municiones de casquillos de bala. El vehículo y su cuerpo recibieron una cantidad de impactos de bala de rifle AK-47”, estableció el comandante.

García dijo que los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) trabajan en la pesquisa para corroborar qué persona o grupo es el responsable de la muerte del individuo.

Según las estadísticas de la Policía, en lo que va de año se han reportado 403 muertes violentas, 52 menos que en 2018 a esta misma fecha cuando se habían registrado 455 asesinatos.

Por otro lado, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminal (CIC) de Carolina, Carlos Nazario, confirmó esta tarde que el asesinato registrado en ese municipio ayer, lunes, está relacionado con el de García Cosme.

Se trata de Javier Vázquez García, quien era el acusado #68 en el pliego acusatorio contra García Cosme.

Vázquez García fue baleado a eso de las 7:41 de la noche de ayer, en la calle PR-416 de la urbanización Villa Carolina.

“Ellos se llamaban compadres, pero la relación está bajo investigación. Pero, sí, sospechamos que ambos (asesinatos) están relacionados”, dijo Nazario.

“Ya hablamos con el CIC de Caguas para intercambiar información y buscando algo más en concreto, a ver si hay algún sospechoso en común. Vamos a hablar con los oficiales probatorios de ambos a ver qué información tienen que nos pueda ayudar.

Por el mismo caso de García Cosme de 2013, Vázquez García cumplió tres años de prisión y había salido bajo libertad supervisada en el 2015 después de una reducción de sentencia por las enmiendas a los códigos federales.

Cuando las autoridades llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de Vázquez García, de 35 años, en el interior de una residencia.