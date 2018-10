Aunque las estadísticas oficiales del Negociado de la Policía indican una disminución de escalamientos para este año, en comparación con el 2017, comerciantes de la calle Loíza insistieron en que la situación ha ido en deterioro durante los últimos meses y expresaron su frustración ante las tramas que enfrentan a diario para mantener sus negocios a flote.

Cuando Naisha Rodríguez acudió a la Fiscalía de San Juan para entregar toda la evidencia que tenía contra un hombre arrestado bajo sospecha de escalar su negocio, incluyendo cámaras de seguridad que identificaban a un sujeto con las mismas características y exactamente la misma ropa, pensó que contaba con todo lo necesario para lograr justicia y pasar rápido el trago amargo.

Las cámaras de Mad Love Boutique captaron la fechoría completa. El escalador metió un destornillador por el borde inferior de la puerta principal y se metió poco a poco, mientras rompía el cristal en el proceso. Hizo lo mismo con una segunda puerta y se fue por aproximadamente siete minutos. A su regreso, entró al negocio y se llevó la caja registradora, no sin antes tirar artículos de la tienda al suelo.

El pasado jueves, la Policía informó sobre el arresto del sospechoso, identificado como Antonio Rivera Ramos, de 52 años. Los daños al negocio, en el informe de novedades, se estimaron en $500.

Lo que no se imaginó Rodríguez es que casi 12 horas más tarde, seguiría en la misma oficina de la Fiscalía respondiendo a preguntas y cuestionándose a sí misma si valdría la pena continuar con el caso que estimaron podría culminar en un año o año y medio “si tenían suerte”.

“Te tratan como si tú fueras la criminal. En un momento dado yo le dije a ella: ‘¿Qué más tú quieres? Tienes un vídeo, el tipo lo cogiste con la misma ropa puesta y me estás cuestionando que quién cerró la noche antes, que si la puerta estaba asegurada… No fue la cerradura, tú viste que él hizo un roto en la puerta, ¡lo puedes ver!...’. Yo estaba en shock”, contó la empresaria, quien invirtió $500 en un pasaje para llegar a la isla ese mismo día del escalamiento desde Miami.

“Este proceso ha sido horrible. Todo el mundo se quita. Los policías (estatales) me rogaban: ‘Por favor, no te quites ahora’”, contó. Según Rodríguez, comerciantes locales e incluso la Policía creen que el hombre está relacionado con otros ocho escalamientos en el área, pero el proceso es tan abrumador y frustrante que al final no proceden las querellas.

Emmanuel Díaz, propietario de Dude’s Diner, entiende que su negocio fue escalado en dos ocasiones durante la misma semana por el individuo arrestado, pero su caso no procedió por falta de evidencia.

“Él coge y rompe el cristal con el pie, mira para afuera y como nadie responde, se mete al negocio. Tan pronto se mete, se corta con los cristales, deja un bache de sangre desde el cristal hasta la caja registradora, coge el dinero que pudo y se fue con prisa. Le dio tiempo hasta de conseguir un paño, se limpió la sangre, lo dejó en el piso y se fue”, relató Díaz.

Al igual que Rodríguez, el comerciante acudió a la Fiscalía de San Juan para identificar al sospechoso que fue captado parcialmente por cámaras de seguridad de negocios aledaños durante hechos ocurridos el 23 y 27 de septiembre, pero a diferencia de Mad Love, la Policía municipal no tomó evidencias de las escenas.

“A mí me robaron como $700, nada de material. Cuando les explico, ellos (los policías municipales), viendo que hay huellas digitales, manos marcadas con sangre y todo, les pregunto si toman algún tipo de evidencia y me dicen que no porque el delito no fue de más de $1,000, algo que para mí es absurdo”, señaló el empresario.

Según Díaz, recibió la misma contestación luego del segundo escalamiento, en el que un individuo se llevó dos computadoras al no encontrar dinero en la caja registradora.

“Si los policías le contestaron eso, están equivocados”, sentenció el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José L. Caldero, en entrevista con endi.com.

El funcionario explicó que hay unos parámetros investigativos por ley que establecen que si la cantidad excede de $3,000, el caso le corresponde a la Policía estatal, pero la Policía municipal cuenta con un equipo de Servicios Técnicos para atender los casos como el que ocurrió en Dude’s Diner e incluso asistir a la Policía estatal si fuera necesario.

“Nosotros tenemos nuestros propios Servicios Técnicos y ese caso se podía cubrir con nosotros. Esa no es la contestación y la policía erró en sus funciones. Lamento la contestación al ciudadano, vamos a tomar las medidas de inmediato para investigar qué policías fueron allí porque esa no es la contestación que se le da a un ciudadano”, sostuvo Caldero, quien aseguró que ese no es el servicio que se quiere proyectar a la ciudadanía de San Juan.

Los comerciantes, por su parte, concordaron en que la falta de patrullas y de iluminación en la zona han provocado cambios de horarios forzosos en los negocios, así como un ambiente de inseguridad que afecta las ventas en la zona.

“No nos sentimos seguros. Nosotros, que somos muchas chicas aquí (en el negocio), salimos solas en la noche. Ya no puedo decir que estoy cómoda con quedarme hasta tarde trabajando como antes, ahora siento que tengo que irme”, compartió Yaritza Lozano, propietaria de Double Cake.

Nueva estrategia colaborativa

De otra parte, el comisionado informó que el martes se reunió en la escuela Pedro Gerónimo Goyco con residentes y comerciantes de la calle Loíza para escuchar los reclamos y compartir el nuevo plan de trabajo colaborativo entre la Policía municipal y estatal, con el fin de maximizar recursos y evitar la duplicidad.

“Desde la calle Cervantes en Condado hasta lo que se conoce como el Último Trolley (cerca de la playa Ocean Park) lo cubre la Policía municipal, mientras que la estatal se encarga de patrullar desde la Cervantes hasta el puente Dos Hermanos. Achicamos un poco el perímetro de los sectores. El policía va a tener menos terreno que cubrir en su patrullaje”, explicó Caldero a endi.com.

El comisionado detalló que, como parte del plan puesto en vigor desde la semana pasada, hay dos ciclistas y un policía en motora asignados a patrullar durante el día en el área de Condado. Luego, dos oficiales en motoras se encargan de patrullar en la noche. “En la calle Loíza, tenemos una motora por la mañana y una patrulla que comienza a las 8:00 p.m. hasta 4:00 a.m. y otra patrulla releva de 4:00 a.m. a 6:00 p.m.”, dijo.

Asimismo, indicó que estarán verificando que los negocios cumplan con todos los permisos y pondrán en vigor los códigos de orden público que apliquen en cuanto al ruido en horas de la noche y la ingesta de bebidas alcohólicas.

Investigarían ejecución del Código de Orden Público

Por otro lado, el legislador novoprogresista Miguel Romero informó el lunes que radicó la Resolución del Senado 892 para ordenar a la Comisión senatorial de Gobierno a que evalúe la implementación del Código de Orden Público en San Juan.

“Es un imperativo que nuestros residentes y visitantes se sientan seguros en las calles de la Ciudad Capital. Parte de estos esfuerzos debe ser el que se conozcan los mecanismos de implementación, revisión y actualización de los Códigos de Orden Público que establecen las reglas de convivencia pública en varios sectores de San Juan”, añadió el presidente de la Comisión de Gobierno.

Por su parte, Nitza Morán y Laura Zeppenfeldt, miembros de la Asociación de Comerciantes de la Placita de Santurce, indicaron en entrevista con endi.com que no están en contra de la implementación de un código de orden público, siempre y cuando se adapte a cada sector de San Juan, tomando en consideración la economíaque aportan los negociantes locales.

Para Morán, la situación económica del país no está en condiciones para obligar a que los comerciantes cesen operaciones temprano. Comentó que desde aproximadamente hace 10 semanas, los empresarios locales han visto un incremento en peleas que se suscitan en plena Placita de Santurce y afectan el ambiente familiar que buscan ofrecer en el área.