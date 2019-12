Un análisis balístico del Negociado de Ciencias Forenses será clave para que las autoridades puedan obtener vídeos de las cámaras de seguridad del estudio de grabación de Raphy Pina, promotor de Daddy Yankee, en Caguas, en relación al tiroteo del pasado domingo.

El capitán Teddy Morales, director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Caguas, indicó que dos días después del incidente sus agentes no han logrado contactar al propietario del estudio de grabación.

La estructura del local recibió impactos de bala después de que ocurriera lo mismo en el Coliseo de Puerto Rico, donde horas antes se presentó una función del reguetonero Daddy Yankee, quien tuvo como invitado al también exponente de música urbana Anuel AA.

"No han contestado ni devuelto las llamadas (en el estudio de Pina). Hemos ido allá y no quieren salir. Ante la poca cooperación, estamos buscando en los otros negocios. Hay uno que tiene un ángulo que se debe ver, pero lo ideal es que sean del mismo sitio donde ocurrió", dijo Morales.

De todas formas, el oficial no se mostró muy esperanzado en que accedan a suministrar el vídeo de las cámaras de seguridad.

No obstante, la Policía puede obtener los vídeos a través de órdenes del tribunal, pero por el momento el CIC de Caguas no puede solicitarlas porque no tiene una querella.

"El CIC de San Juan sí pudiera pedir la orden con la querella que tienen allá. Lo que pasa es que ambos casos todavía están separados oficialmente. Ahora, si el análisis de Forenses determina que los casquillos del Coliseo de Puerto Rico y los del estudio fueron disparados por las mismas armas, entonces el CIC de San Juan puede pedir la orden para los vídeos de las cámaras de seguridad", explicó Morales.

La Policía todavía no tiene alguna descripción sobre los responsables del tiroteo en Caguas o algún vehículo que hayan utilizado.

Mientras, las autoridades buscan imágenes que permitan corroborar la información sobre los pistoleros que abrieron fuego contra el Coliseo de Puerto Rico, quienes supuestamente viajaban en un auto color claro cuando llegaron frene al Coliseo desde donde alguien disparó a la estructura, a eso de las 4:00 de la madrugada del domingo pasado.

Por su parte, el comandante del área de San Juan, José Juan García, indicó que el personal especializado todavía busca las cámaras de seguridad del mismo Coliseo y de estructuras aledañas.

1 / 12 Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Unos desconocidos dispararon esta madrugada contra el Coliseo de Puerto Rico, en Hato Rey.

Las autoridades recogieron unos 130 casquillos de bala en la escena.

Los cristales frontales del recinto de espectáculos quedaron destruidos.

Empleados estaban esta mañana terminando de romperlos para luego reemplazarlos por unos nuevos.

Precisamente, el tiroteo ocurrió a pocas horas de que acabara el concierto del reguetonero Daddy Yankee.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones de San Juan estaban en el área entrevistando al personal.

Según el informe policiaco preliminar, un guardia de seguridad vio cuando un vehículo blanco se acercó y de ahí se hicieron las detonaciones.

La Policía ocupó 61 casquillos de calibres de rifle AR-14. (Luis Alcalá del Olmo)

En las escaleras también se recibieron impactos de bala. (Luis Alcalá del Olmo)

Las autoridades se enteraron del incidente por una llamada al 9-1-1. (Luis Alcalá del Olmo)

En la noche del domingo se espera que Daddy Yankee celebre su cuarta función. (Luis Alcalá del Olmo)

A eso de la 1:00 p.m. llegaron los reemplazos para los cristales tiroteados. (Luis Alcalá del Olmo) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Al menos varios de los cientos de casquillos ocupados en el Coliseo coinciden con los calibres de los hallados frente al estudio de Pina.

Según un comunicado de prensa de la Policía, a las afueras del estudio, en la urbanización Villa del Carmen, en la avenida Gautier Benítez de Caguas, encontraron 12 casquillos calibre .40, seis casquillos calibre 223, dos municiones calibre 223 y un proyectil disparado deforme.

De otro lado, agentes de la Policía informaron que en el Coliseo de Puerto Rico se ocuparon 61 casquillos de calibres .223, 42 casquillos de 7.62 y 27 casquillos de .40. En total, se recogieron 130 casquillos de bala de diferentes calibres.

A su vez, el propio Daddy Yankee sí aludió ambos sucesos en la función que presentó anoche en el Coliseo de Puerto Rico.