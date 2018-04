La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, confirmó hoy que una de sus empleadas presentó una denuncia de violencia de género en contra de su esposo y quien fuera su director de campaña, el abogado y cabildero Francisco Domenech.

La denuncia fue radicada el 1 de abril en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón y alega violencia sicológica.

“Me consterna y lamento profundamente la situación que enfrentan hoy mis amigos la licenciada (no se dará a conocer el nombre por tratarse de una víctima) y el licenciado Domenech. Siempre he combatido y combatiré la violencia doméstica en todas sus modalidades. No hay excepciones. La licenciada es parte de nuestra oficina congresional en Puerto Rico y en Washington, D.C.; ella cuenta con nuestro apoyo e inmediatamente activamos los protocolos internos correspondientes”, indicó la comisionada González en unas expresiones escritas.

Añadió que "en cuanto al licenciado Domenech, él ya no forma parte de mi equipo de campaña y nunca ha tenido contrato conmigo".

El Cuerpo de Investigación Criminal de Bayamón reveló hoy que la pareja, la cual ha procreado dos hijas, tuvo una disputa el pasado 2 de febrero y el 1 de abril en Puerto Rico, lo que provocó que se sometiera el caso judicial.

Se alega en la querella policiaca 2018-7-232-1485 que ese día supuestamente Domenech estaba celoso y “le rompe celular (a su esposa), trata de amararle las manos, forcejean, la agrede con los puños en la barriga y le dice que le diga la verdad”.

Luego, detalló la Policía, que “el 1 abril de 2018 el agresor le dijo a la víctima que se fuera de la casa y que no vería las niñas. El agresor le envió fotos quemando sus pertenencias”.

La juez Keila Díaz, del Tribunal de Bayamón, le encontró a Domenech causa para arresto por dos cargos de violencia de género y se le fijó una fianza de $10,000, la cual pagó.

La vista preliminar fue pautada para el 24 abril en la sala 405 del Tribunal de Bayamón.

Domenech es miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y preside la empresa de cabildeo Politank, que ha asesorado en el pasado a bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al Colegio de Médicos, entre otros.