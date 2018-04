El Departamento de Justicia comenzó hoy la mudanza al nuevo edificio que albergará la sede de la agencia en la avenida Jesús T. Piñero, en San Juan, luego que el huracán María inhabilitara su antigua oficina central en Miramar.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, indicó que el nuevo centro de operaciones de la agencia estará ubicado en el antiguo local de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), y desde hoy comenzará la movilización de empleados al lugar.

“Empezamos ahora a cambiar a todos esos funcionarios que todavía a siete meses del huracán se encuentran en cinco agencias diferentes realizando su labor con el mismo compromiso, pero funcionarios que no tienen Internet, no tienen lugar de trabajo y no tienen expedientes”, afirmó la funcionaria en una entrevista radial (WKAQ 580).

Según Vázquez Garced, el huracán María agravó las deficiencias que poseía la antigua sede de la agencia en Miramar. El poderoso fenómeno atmosférico despegó paredes, ventanas y parte del techo de la estructura, por lo que representaba una amenaza para la seguridad de los empleados.

“El Departamento de Justicia llevaba más de 20 años tratando de moverse de allí por las deficiencias estructurales que tenía ese edificio. No solamente había estudios de algunos ingenieros que demostraban que algunas lozas estaban cediendo, también era un edificio enfermo”, explicó.

El edificio, propiedad de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), se encuentra bajo las reclamaciones a los seguros correspondientes.

“No había un edificio público del gobierno que se pudiera rehabilitar, puede haber quizás uno que costara más ponerlo en condiciones para habilitar el departamento que arrendar”, señaló la secretaria con relación al alquiler de una estructura privada, en vez de una pública para ubicar las oficinas de Justicia.

Vázquez Garced dijo también que identificar un nuevo edificio para la agencia fue un “gran reto” debido a la gran cantidad de empleados que posee del departamento.

“Era muy difícil conseguir un lugar adecuado para todo el mundo, así que afortunadamente hoy si podemos decir que el departamento de justicia tiene su sede y comenzamos esa transformación importante”, acotó.

El alquiler de la nueva sede de Justicia tendrá un costo de $15 por pie cuadrado, lo que la secretaria catalogó como un buen negocio para la agencia.

“Ese edifico fue reposeído por el banco así que las personas que lo ocuparon dieron un extraordinario precio para el gobierno, mucho por debajo del mercado. Hemos tenido una gran oportunidad pese a una gran tragedia como lofue María”, dijo la funcionaria.