El monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, concluyó que pilotos de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) sufrieron represalias por parte de sus supervisores de la Uniformada.

Así lo estableció Claudio en un informe de evaluación de traslados en la Policía, que fue liberado hoy por el juez federal Gustavo Gelpí, quien supervisa el proceso de la Reforma de la Policía.

El informe señala que había cinco casos de oficiales que aseguraban que sus traslados se debían a represalias. Sus casos fueron evaluados por el investigador de Claudio, José Pujol.

“Pujol encontró que solo un reclamo ser correcto, este era, el caso que involucraba a un piloto/supervisor de FURA #20”, señala el informe.

Pero el informe agrega que “hubo otro traslado que fue por represalia, el traslado de un piloto/supervisor #19, quien había solicitado una transferencia voluntaria, pero quien fue presionado excesivamente para irse de FURA debido a las amenazas de represalias contenidas en una directriz ilícita que un coronel informó que iba a imponer”.

“Esta directriz ilícita iba a ser impuesta a los pilotos de FURA que el oficial de la Policía #19 supervisaba (y en él mismo, como piloto y supervisor a la misma vez)”, abunda el documento.

La investigación le había sido encomendada a Claudio en agosto pasado por Gelpí, después de que surgieran alegaciones de las represalias con traslados indebidos contra pilotos de FURA.

Mientras, desde hace varias semanas, ha trascendido que esas represalias contra los pilotos se debieron supuestamente a que objetaban transportar civiles que no tenían autorización para viajar en helicópteros de la Policía, lo que es investigado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transportación de Estados Unidos.

Personal de esa agencia indaga si hubo violaciones a reglamentos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas inglés) y a leyes federales con el transporte de ese personal por órdenes de superiores de los pilotos.

Precisamente, esta situación fue planteada en una entrevista con el investigador del monitor federal por el oficial de FURA identificado en el informe como el #20.

Según el informe, ese oficial informó a Pujol “le había avisado a su oficial superior, un coronel, que no podía cumplir con la instrucción ilícita (en contra de regulaciones de la FAA) que el coronel había propuesto o intentado imponer al personal que supervisa”.

“Él indicó que fue a su casa y al otro día él recibió una llamada telefónica de otro coronel informándole de su remoción de su unidad (FURA) y que al lunes siguiente se tenía que reportar a otra unidad. De acuerdo con todas las entrevistas y los documentos revisados por Pujol, este es un caso de represalia”, destaca el informe, que añade que dicho traslado no fue impugnado por el oficial.

Mientras, en relación al caso del otro oficial, identificado como el #19, explica que sí llenó una solicitud de transferencia, que fue aprobada, “porque él estaba recibiendo presión exagerada e injusta de sus supervisores”.

“Explicó que un coronel le informó que el Negociado de la Policía iba a pasar una directriz mediante la cual, cualquier piloto que se rehusara a transportar individuos como se le ordenara (incluyendo civiles, cuya orden considerada estaba en contra de las regulaciones de la FAA) no podía ser parte de FURA”, expuso el informe del monitor federal.

Abundó que el oficial #19 “alegó que le respondió al coronel que estaba en desacuerdo con esa directriz y que pensaba que la directriz estaba mal. Él añadió a su argumento con el coronel que él ya había solicitado su traslado para salir de FURA”, el cual “fue inmediatamente aceptado”.

Ese oficial no explicó por qué no radicó una querella administrativa, “pero explicó que solicitó irse de FURA porque estaba recibiendo demasiada presión de sus supervisores para ordenarle a los pilotos bajo su comando a realizar vuelos que estaban en violaciones de regulaciones de la FAA y no podía aguantar esa situación por más tiempo”.