El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, afirmó hoy que en Puerto Rico “crisis de seguridad no hay”, aunque aceptó que se registra un aumento en la incidencia de robos y escalamientos.

En entrevista radial (Radio Isla 1320), alegó que este incremento en actividades delictivas se ve reflejado en el área del Condado, donde la comunidad lleva semanas reclamando mayor atención policiaca.

“En San Juan hay menos delitos… de 560 menos. Hay unas áreas como el Condado, que está identificado, que hay un alza”, afirmó Escalera, sin proveer más detalles de las estadísticas.

A diferencia de ayer, en la que el gobernador Ricardo Rosselló responsabilizó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, de los problemas que se registran en el Condado, el jefe de la Policía aceptó que hay responsabilidad compartida en la atención policiaca.

Lo único que pudo detallar que le corresponde al municipio es que la Policía requiere que le apruebe un horario de cierre de negocios para controlar la actividad delictiva en ciertas zonas y poder concentrarse en otras.

“Nosotros sí tenemos unas inquietudes y las expresamos con el coronel (José Luis) Caldero, comisionado de la Policía Municipal de San Juan, que es que en San Juan no hay hora de cierre de los comercios y estos incidentes en áreas comercial de Puerto Nuevo y Santurce ocurren después de las 2:00 a.m.”, planteó el funcionario.

Escalera aceptó que en el Condado no pueden imponer estos horarios de cierre, pues es zona turística. Sin embargo, afirmó que aplicarlo en otras áreas “nos va a ayudar operacionalmente. No es lo mismo marcar un área bien grande, que un área específica; no es lo mismo toda la avenida de Diego, que la avenida Condado. Son espacios más limitados y los planes de trabajo pueden ser más efectivos”.

El comisionado también mencionó que en la zona del Condado hay muchos postes que no funcionan y provocan que muchas calles estén a oscuras. Esa responsabilidad le corresponde a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quien -según dijo- está “en proceso de arreglar el alumbrado”.

Por otro lado, Escalera mencionó que “hemos hecho los ajustes en el plan anticrimen para atajar esto, (los robos y escalamientos) ahí” en el Condado.

Dijo que aumentarán el patrullaje en auto y motorizado, así como los “plantones”, que representa a agentes ubicados en esquinas.

Escalera, entonces, afirmó que es en esta área de patrullaje es que requieren más participación de la Policía Municipal.

“Yo sé que se pueden intensificar más y participar más y eso es lo que esperamos”, precisó el jefe de la Policía, al aceptar que solo se ha comunicado con Caldero en una ocasión desde que este ocupó el cargo de comisionado de la Policía Municipal en junio pasado.