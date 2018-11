El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, dijo hoy que varias dependencias del gobierno trabajan en la identificación de las partidas de dónde obtener fondos adicionales para la Policía de Puerto Rico.

Ante la necesidad de reclutar más oficiales y reparar las instalaciones de la Academia de la Policía, el gobierno pidió flexibilidad a la Junta de Supervisión Fiscal, que contestó indicando que no haría menos recortes, sino que aprobarían el movimiento de fondos a la Uniformada desde otras partidas del presupuesto gubernamental.

“Hay un grupo de trabajo con el Chief Financial Officer (principal oficial financiero del gobierno), AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) y Hacienda, con OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto)”, indicó Pesquera.

“Ellos son los que tienen la determinación de recomendar si ese es el camino, de dónde sacar las partidas”, agregó el funcionario, en conferencia de prensa.

Pesquera señaló que el salario de los cadetes se puede costear con fondos de los $20 millones destinados para todo lo relacionado a la Reforma de la Policía, pero que la dificultad está en el dinero para pagarles una vez se gradúen y entren a la nómina regular.

Al respecto, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que la Policía sí tiene dinero para esos salarios, debido a la cantidad de oficiales que se han marchado de la agencia, además de que el presupuesto se preparó con el estudio de necesidad que obligó la Reforma de la Policía, con miras a tener más policías de los que hay actualmente.

“Ella dice que sí está (el dinero) y yo digo que no está”, aseveró Pesquera.

“El salario por sí solo no es el problema. Es la disminución en gastos de funcionamiento. Si no hay para combustible, pues no hay patrullaje”, añadió. “Esto es un presupuesto colectivo”.

El gobierno busca la manera de cómo encontrar los recursos para echar a andar para febrero el adiestramiento del primer grupo de cadetes desde el 2015, después de que lo ordenara el juez federal Gustavo Gelpí, quien supervisa la Reforma de la Policía, ante la preocupación generada tras la salida de cientos de oficiales en los pasados meses.

Sin contestación por Bomberos

Una situación similar ocurre entre la JSF y el gobierno por el Negociado de Bomberos.

Esta agencia podría perder 45 bomberos en diciembre, mientras que está en riesgo el reclutamiento de otros 70 con fondos federales, en momentos en que hay 200 plazas vacantes en el Negociado.

La JSF ha indicado que espera por Pesquera para aprobar la transferencia de fondos desde otras partidas del presupuesto gubernamental.

Pesquera aseguró hoy que fue la JSF quien los dejó esperando con relación a la fecha límite que había el 31 de octubre para los 45 bomberos.

“No se nos contestó, aunque se le pidió no solo ingresar esos 45 bomberos, sino parear los costos para los otros (70)”, dijo Pesquera.

Esos 45 bomberos fueron parte de un total de 50 que fueron contratados con fondos federales por un periodo de tres años, con el objetivo de que el 31 de octubre de 2018 serían reclutados por el gobierno en la nómina regular.

Explicó que a última hora “el Negociado de Bomberos y su contraparte federal nos permitieron usar el sobrante (de la asignación de fondos federales) para pagarle a los 45 bomberos hasta la quincena de diciembre”.

“La petición está en pie”, acotó.

Reserva su posición

Por otro lado, Pesquera no quiso comentar sobre su posición sobre un proyecto de ley radicado por el senador José Vargas Vidot para fusionar el Negociado de Bomberos con el Negociado de Emergencias Médicas Estatal.

El presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado, ha indicado que en una visita a Fortaleza les manifestaron estar de acuerdo con el proyecto, así como de la JSF.

“Tengo problemas con el Sindicato. Cuando nos reunimos, acordamos una cosa y cuando salen dicen otra. La credibilidad del presidente del Sindicato de Bomberos, para mí está en duda”, dijo Pesquera.

“En su debido día, cuando el proyecto pase por nuestro departamento, tomaremos las decisiones”, afirmó.