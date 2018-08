Un turista del estado de Nueva York fue herido de bala en la madrugada de hoy por dos desconocidos que intentaron asaltarlo mientras compartía con unas amistades en un negocio del sector turístico del Condado, en San Juan, informó la Policía.

Según detallaron las autoridades, el perjudicado compartía con unas amistades en el establecimiento Stop and Go de la avenida Condado, cuando a las 4:20 a.m. dos individuos, quienes mediante amenaza e intimidación, le anunciaron un asalto.

Acto seguido, la víctima y uno de los asaltantes comenzaron a forcejear, cuando el otro sospechoso le realiza varios disparos al visitante, resultando con varias heridas de bala en el área del pecho.

El perjudicado fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado, agregó la Policía en su informe.