El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) solicitó ayer ayuda para dar con una pareja de adolescentes, de 15 y 14 años, que está desaparecida desde la madrugada del viernes, 18 de mayo.

Según los informes, emitidos por separados, Annelisse Nicole Díaz Pabón y Gamalier Serrano Ramírez fueron vistos por última vez en sus respectivas residencias, localizadas en Río Piedras y Cupey.

Díaz Pabón mide 4’9 pies, pesa 100 libras, tez trigueña, ojos hazel y cabello marrón. Mientras, Serrano Ramírez mide 5’6 pies, pesa 136 libras, tez blanca, ojos marrones y cabello marrón.

A cinco días del hecho, la madre de Serrano Ramírez -llamada Xiomara Ramírez Ortiz- visitó la escuela Gabriela Mistral de Hato Rey, donde ambos menores estudian.

"Hoy, en horas de la mañana, estuve reunida con la directora y trabajadora social del plantel. En pleno junte, varios estudiantes vinieron a mí. Algunos aseguran que Gamalier y Annelisse han llamado. Otros, por su parte, que permanecerán así (desaparecidos) por un buen rato", relató la progenitora, de 31 años, a endi.com en entrevista.

"Un niño dijo que 'están en Caguas'. Sin embargo, no tengo familiares en el pueblo. Tampoco, la familia de Annelisse. Mi nene solo frecuenta la escuela, de allí a la casa. No sé dónde estará", agregó.

Ahora bien, la desaparición de Serrano Ramírez surgió "aparentemente" tras Ramírez Ortiz decirle: "Te voy a cambiar de escuela porque estás bajando las notas". Un comportamiento que el muchacho achacó a la "falta de motivación de los maestros" y no a su relación de cuatro meses con Díaz Pabón.

Por el momento, la Policía no tiene pista de los jóvenes.

"No me explico cómo desapareció. Solo necesito saber de él. Por favor, que regrese porque lo extraño. De verdad, que vuelva. La nena llama por teléfono, dice que 'está bien' y engancha. Pero... yo no he hablado con mi hijo", puntualizó con voz entrecortada.

De tener información sobre el paradero de los menores, comunícate con al (787) 793 1234 extensión 2202 / 2217 o al (787) 343-2020. También, puedes escribir a través de la aplicación de teléfonos móviles “Basta ya” o través de las redes oficiales del Negociado.

Toda comunicación será confidencial, aseguran las autoridades.