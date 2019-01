El Negociado de la Policía dará a conocer próximamente la causa de muerte del empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quien fue encontrado en octubre en estado de descomposición en el baúl de su vehículo en la Comandancia de Bayamón luego de varios días desaparecido.

El director de la Oficina de Prensa de la Policía, Alex Valencia, informó hoy, lunes, que pronto podrán compartir el contenido de las pruebas patológicas de Francisco Anthony Chevres Rivera, de 47 años.

“Están en espera de las pruebas, pronto se recibirán las pruebas. Están en proceso. No me dieron el estimado del tiempo, pero esperamos que no se tarde tanto tampoco”, dijo Valencia a El Nuevo Día.

Una vez tengan las pruebas, que detallarán la causa de muerte, las compartirán con la Fiscalía y la familia del fenecido. Valencia comentó, además, que luego se le dará a conocer a la prensa.

A finales de octubre, el secretario del DSP, Héctor Pesquera, descartó que el empleado de la AEE murió asesinado.

De hecho, Pesquera confirmó en noviembre que el examen toxicológico para determinar la causa de muerte del celador de la AEE no se pudo realizar en el Negociado de Ciencias Forenses porque la máquina que se necesita para el estudio está dañada.

Los familiares del hombre lo reportaron como desaparecido el jueves, 18 de octubre. Chevres Rivera fue encontrado cuatro días después en estado de descomposición en la parte posterior de una guagua Montero del 1998, que conducía cuando chocó contra un árbol en la PR-165, kilómetro 21.2, en Dorado.

Por lo tanto, el comisionado del Negociado, Henry Escalera Rivera, ordenó una investigación administrativa en la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional para indagar sobre las posibles negligencias en el caso que dieron como resultado el inusual hallazgo en las instalaciones. De hecho, aún no ha concluido esta pesquisa.

Mientras, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, también ordenó una investigación, la cual todavía sigue su curso.