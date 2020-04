La Policía Municipal de Caguas utilizará un dron para sobrevolar la ciudad con el objetivo monitorear el flujo vehicular y detectar la aglomeración de personas o el incumplimiento de algunos comercios con el toque de queda establecido que busca evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

“El uso de esta herramienta tecnológica nos permitirá complementar las medidas de seguridad que ya hemos puesto en marcha. Este dron permitirá detectar posibles infractores del toque de queda e intervenir prontamente”, indicó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.

El ejecutivo municipal explicó que la policía municipal está trabajando en tres turnos, los siete días de la semana, 24 horas al día.

Además, se estableció un plan de trabajo para atender directamente el cumplimiento del toque de queda en turnos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.; de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.

Agregó que durante el toque de queda se ubican patrullas en la colindancia de Caguas con los municipios vecinos, en la PR-183 con San Lorenzo; PR-1 con Cayey y San Juan; PR-189 con Gurabo; PR-172 con Cidra y PR-156 con Aguas Buenas.

Entre otras medias que se han tomado, el primer ejecutivo agregó que hay presencia de la policía municipal en los centros comerciales donde están los supermercados para garantizar el orden en las filas.

“La policía municipal intervendrá con los infractores del toque de queda. Se recomienda a los trabajadores llevar consigo identificación con foto y carta de su patrono que certifique que está exento de cumplir con la orden ejecutiva firmada por la gobernadora para validar su presencia en la carretera”, afirmó el alcalde.