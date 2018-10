Con el propósito de prevenir tragedias, el comisionado del Negociado dela Policía, Henry Escalera Rivera, ordenó a que los efectivos de la Uniformada realicen patrullajes preventivos, mañana, día de Halloween.

“La mayoría de los efectivos de la Uniformada, realizarán patrullajes preventivos y estarán disponible para atender cualquier situación. Nuestros policías están preparados para brindarle seguridad a toda la ciudadanía que celebre dicha actividad”, comunicó el funcionario a través de declaraciones escritas.

De hecho, el comisionado impartió instrucciones para que los comandantes de las 13 áreas policiacas estén supervisando directamente los planes de trabajos en sus respectivas áreas.

Mientras, el personal de Relaciones con la Comunidad estará en diferentes centros comerciales repartiendo a la ciudadanía hojas informativas.

Escalera Rivera exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones mientras celebran la ‘Noche de Brujas’.

“Es sumamente importante que los niños estén acompañados por un adulto en todo momento, que salgan en grupos de amigos, familiares o vecinos y que no visiten residencias que no estén iluminadas. Además, deben dialogar con sus niños sobre la importancia de no entrar en ninguna residencia sin el permiso de sus padres o encargados”, manifestó Escalera Rivera.

Escalera Rivera recordó la importancia de revisar los dulces antes de que los niños los consuman y descartar aquellas golosinas que tengan su empaque abierto o alterado.

Por otra parte, el funcionario exhortó a la ciudadanía a estar vigilantes y al tanto de dónde y cómo sus niños celebran Halloween.

En cuanto a los disfraces a utilizarse para disfrutar de la celebración, el jefe del Negociado de la Policía indicó que aquellas personas encargadas de menores se aseguren de que utilicen colores claros o con algún tipo de brillo para que puedan ser identificados en la oscuridad.

También, deben verificar que el menor pueda ver y respirar bien mientras utiliza máscaras o accesorios en el rostro.