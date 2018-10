El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, describió como “embarazoso” el hallazgo del cuerpo de un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica dentro de su auto y que estaba en posesión de la Policía en Bayamón.

Francisco Anthony Chevres Rivera, de 47 años, fue encontrado ayer en estado de descomposición dentro de la guagua Montero del 1998 que conducía la semana pasada cuando chocó contra un árbol en la PR-165, kilómetro 21.2, en Dorado. En los pasados días, la Policía no daba por muerta a la víctima, sino como perdida.

“Es embarazoso… tiene que haber un tipo de circunstancia, sea negligencia, sea error, lo que fuera, tiene que haber una explicación que tenemos que buscarla y darla. La que sea”, dijo Pesquera en entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio).

El funcionario hizo un llamado a dejar a un lado las conjeturas y dar espacio a la investigación que se realiza para entender bien los hechos.

“Un evento de esta naturaleza donde pecamos todos es que no esperamos que la investigación termine y arroje los resultados. Pero tenemos que llegar a una explicación absoluta. Hay que decir lo qué pasó, no hay duda ninguna. Qué procedimiento no se llevaron. Tiene que haber una falta de procedimiento, pero ¿por qué?... Todos esos datos no los tenemos”, precisó.

Al momento, en la Policía se hace una investigación administrativa para ver en dónde se falló, mientras el Departamento de Justicia anunció anoche que estaría indagando si hubo una negligencia criminal.

Pesquera destacó, no obstante, la importancia de la autopsia que realiza hoy el Negociado de Ciencias Forenses porque será clave para entender qué pasó con el occiso.

“Iban a empezar hoy por la naturaleza del evento. Estamos cinco días tarde”, confirmó el funcionario referente a la autopsia.

Informó, además, que el encargado de hacer un inventario de lo que había en el vehículo será el último en ser entrevistado hasta que el agente investigador no tenga toda la información necesaria.