Steven Sánchez Mártir enfrenta cargos por asesinato y violaciones a la Ley de Armas por presuntamente ultimar a balazos a Pedro Marrero Díaz, mientras convalecía en el hospital HIMA San Pablo, en Caguas, el pasado jueves.

La jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra el imputado de 35 años por los referidos cargos, y dos denuncias adicionales por infracción a la Ley de Sustancias Controladas al poseer marihuana cuando fue arrestado el lunes, en el residencial Rafael López Sicardó, en Río Piedras.

La magistrada le impuso anoche una fianza de $1,160,000, y fijó la vista preliminar para el martes, 28 de agosto.

Tras el arresto de ayer, lunes, Sánchez Mártir fue trasladado a la Comandancia de Caguas -donde pasó por dos ruedas de confrontación- y después al Tribunal de San Juan, supo endi.com.

A su salida de la Comandancia de Caguas, el sujeto permaneció en silencio ante el acecho de las cámaras y los periodistas, quienes querían saber qué pensaba de la tragedia. Solo se expresó su defensa, la licenciada Jane Hoffmann.

“Tuve la oportunidad de hablar con mi cliente, de verlo. Entiendo que no se parece en nada a la persona que la Policía proporciona fotografías. Juzguen ustedes si es o no es el mismo hombre del vídeo", dijo.

De acuerdo a una fuente, Sánchez Mártir, quien fue fichado, al menos, en ocho ocasiones distintas durante los pasados 15 años, fue apresado cerca de las 11:00 p.m. del lunes luego que la Uniformada recibiera una confidencia que lo identificaba como el autor del homicidio de Marrero Díaz.

El occiso, quien sostenía una relación con la modelo y actriz Patricia Corcino, fue tiroteado 12 veces el pasado jueves mientras se encontraba en su habitación en el HIMA.

Al momento, las autoridades no han divulgado la ficha más reciente de Sánchez Mártir.

Los oficiales incautaron un arma de fuego en las inmediaciones del residencial. Todavía estaban en proceso de conseguir una orden para allanar el apartamento del presunto perpetrador.

Según personal del Negociado, el primer arresto de Sánchez Mártir fue en el 2003, cuando incurrió en apropiación ilegal y escalamiento.

El Negociado de la Policía repartió a los medios varias de las fichas de Steven Sánchez Mártir. (Adlin Gonzalez Torres)

Tres años después, regresó a manos de la justicia por violación a la Ley de Armas y por robo, delitos que repitió en el 2008.

En el 2015, Sánchez Mártir cambió un poco su patrón de crímenes en dos arrestos separados. La primera detención fue por robo y apropiación ilegal, pero el segundo fue por violaciones a las leyes de Sustancias Controladas y Armas.

El 3 de marzo, uniformados arrestaron a Sánchez Mártir por daños agravados a la propiedad, escalamiento y, por tercera ocasión, una infracción a la Ley de Armas.

Los últimos fichajes de Sánchez Martir están en récord, según la Policía. No obstante, no han ofrecido más detalles porque los archivos no aparecen en el sistema electrónico.