El gobierno estatal se comprometió esta mañana a tomar acción sobre la situación de inseguridad en la zona de Condado, en San Juan, y emplazó a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto a responder a los reclamos de los residentes e implementar un código de orden público.

Así lo informó el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y varios jefes de agencias, durante una conferencia de prensa en el parque del Indio en Condado, ante las quejas de ciudadanos por la alta incidencia criminal durante los últimos meses y la aparente inacción por parte del Municipio.

“El compromiso con la ciudadanía es trabajar y ver resultados. Yo sé que aquí hay responsabilidad compartida, pero hay que tener resultados y atender esta situación y es por eso que he convocado a todos los jefes de agencia que tienen injerencia sobre algunas de las preocupaciones para que podamos tomar acción”, indicó Rosselló Nevares.

El primer ejecutivo emplazó, además, a Cruz Soto a que también “colabore y coopere” para responder a las necesidades y preocupaciones que los residentes han manifestado en múltiples ocasiones.

Por su parte, Rosario Cortés informó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) remitió a la alcaldesa capitalina una solicitud de permiso para que deje a la corporación pública reparar la iluminación que cae bajo jurisdicción del Municipio y que no ha sido atendida.

“Estamos aquí sin importar jurisdicciones. Muchas personas de toda la isla terminan en esta área a altas horas de la noche provocando incidencia criminal por falta de un código de orden público en San Juan y ese es nuestro pedido como gobierno, el pedido de la comunidad a la alcaldesa”, sostuvo Rosario Cortés.

A preguntas de este medio sobre alguna respuesta de Cruz Soto a la solicitud del gobierno central, Rosselló Nevares contestó que “yo no sé dónde está la alcaldesa. Tendría que buscarla y hacerle la pregunta”.

Cruz Soto, por su parte, afirmó durante un aparte con medios que el gobierno de Rosselló tiene un "operativo mediático" contra su persona y que los números de la Policía demuestran que la criminalidad ha disminuido.

"El gobierno está atentando sobre sus propios números. Los números del gobierno central indican que no hay un problema de criminalidad, pero la percepción también hay que manejarla", dijo la alcaldesa.

Datos provistos por la policía estatal indican que hasta el 1 de octubre se han contabilizado nueve asesinatos, 98 delitos contra la persona y 469 delitos contra la propiedad menos en comparación con el año pasado.

La ejecutiva municipal indicó que en San Juan "han hecho ajustes" como comprar 21 motoras de patrullaje, la ubicación de cuarteles rodantes en Río Piedras, Hato Rey Oeste y Miramar, una subestación de la Policía en Condado y la compra de 24 patrullas nuevas.

Sobre el resto de los reclamos de la comunidad en cuanto a la reparación de carreteras y la falta de iluminación, la alcaldesa insistió en que los problemas no son solo en Condado y que muchos son responsabilidad del gobierno central.

"Para todo se necesita dinero y para todo se necesita hacer subastas y nosotros estamos haciendo una conversión de lo eléctrico a lo solar porque estamos buscando soluciones permanentes a problemas recurrentes", sostuvo.

