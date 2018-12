El gobernador Ricardo Rosselló acusó esta tarde al monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, de actuar "de mala fe" al incluir en un informe que dos pilotos de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) fueron trasladados ante su negativa de transportar civiles en helicópteros de FURA.

Relacionados: El monitor de la Policía confirma que hubo represalias en los traslados en FURA

En una actividad en Orocovis, Rosselló manifestó que Claudio examinó una "muestra" de 19 traslados y que ninguno apeló los traslados. Dijo que de tres traslados de FURA, ninguno apeló.

En el informe de Claudio se sostiene que uno de los pilotos solicitó traslado debido a la "presión exagerada e injusta de sus supervisores”.

"Todos los policías, cuando tienen un traslado, tienen la oportunidad de apelar", ripostó Rosselló. El gobernador manifestó que de dos pilotos fueron trasladados porque se necesitaban en otras áreas.

"Lo que me lleva a mí a concluir que aquí hay mala fe. Las acciones del monitor están demostrando mala fe porque teniendo los vehículos que tiene la Policía para apelar estos traslados.... no hubo ninguna apelación y en el caso de FURA tampoco. Me remito a la evidencia", sostuvo el primer mandatario a preguntas de la prensa.

Dijo que discutió el informe con el comisionado de la Policía, Henry Escalera y el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

"Me parece, nuevamente, que la conclusión es infundada y no demuestra buena fe", indicó.