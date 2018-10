El Departamento de Hacienda y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sancionaron hoy a cinco negocios de la calle Loíza, en Santurce.

Según detalló la Policía de Puerto Rico, quien acompañó a oficiales de Hacienda y de la AEE, los cinco establecimientos sancionados fueron The Bear Tavern, Beats, Con Calma, Avalon Night y Funky Night Club.

A The Bear Tavern se le expidió multa de $2,500 por poseer bebidas alcohólicas no identificadas, $500 por poseer bebidas alcohólicas sin pagar impuestos y otros $500 por alterar bebidas alcohólicas diluidas.

Al establecimiento Beats se le expidió multa de $500 por no tener licencia para vender bebidas alcohólicas, otros 500 por poseer alcohol sin pagar los impuestos y una cantidad no determinada por no exhibir licencia para vender bebidas alcohólicas.

Asimismo, al negocio Avalon Night se le multó $500 por no tener la licencia para vender bebidas alcohólicas y otros 500 por no poseer la licencia para operar una mesa de billar, y se le ocupó el medidor del servicio eléctrico por una intervención indebida.

De igual manera, a Funky Night Club se le multó $500 por no exhibir los rótulos de que dicho establecimiento no vende bebidas alcohólicas a menores de 18 años y otra multa sin determinar su costo por violentar el Reglamento 7432 del Código de Rentas Internas.

Mientras, al negocio Con Calma la brigada de la AEE le desconectó el servicio eléctrico por tener una conexión ilegal.