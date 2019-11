El Departamento de Justicia elevó ayer a 317 el número de personas convictas por delitos bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica en lo que va del 2019, y señaló en 797 la cantidad de individuos contra los cuales se han radicado cargos por ese delito este año.

Sin embargo, un informe de la Policía ante el Tribunal Federal como parte del cumplimiento con la Reforma policiaca estableció que entre enero y agosto de este año, hubo 2,091 casos en los que el fiscal ordenó la radicación de cargos y 48 convicciones, lo cual refleja la falta de coordinación entre los sistemas estadísticos de Justicia y la Uniformada respecto a la violencia de género en Puerto Rico.

La secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, indicó que “dependemos de que las víctimas y testigos de estos delitos cooperen con el procesamiento y la reeducación de los victimarios para erradicar este mal social”.

De los 797 acusados por violencia doméstica, 480 personas —o un 60%— fueron procesadas mediante un programa de libertad a prueba, conocido como el Programa de Desvío.

“Yo me cuestiono muchos de esos programas, porque he conocido de ellos y sé de uno que otro muy buenos, y los demás no pongo mis manos en fuego por ellos”, advirtió la exprocuradora de las Mujeres María Dolores Fernós, en una entrevista previa. “Sin embargo, ahí es donde los mandan (a los convictos), ahí es donde certifican que estuvieron yendo por el tiempo que haya sido, diez sesiones, veinte sesiones, y se acabó”.

Justicia también indicó que del 2017 al 2018, se procesaron unas 1,547 personas convictas por delitos bajo la Ley 54, de las cuales 658 pasaron a un Programa de Desvío y 880 fueron convictas por dicho crimen.