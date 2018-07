El Cuerpo de Bomberos combate desde esta mañana las llamas de un fuego de gran magnitud que se desató en un almacén de muebles en Guaynabo.

El portavoz de la agencia, Waldo Díaz, detalló que el incidente se reporta en el Industrial Park Hydro Warehouse, ubicado en la carretera PR-833, sector Los Rivera, en Guaynabo.

A eso de las 1:20 p.m., Díaz indicó que se proyecta que la extinción del fuego pueda completarse a eso de las 7:00 p.m. de hoy.

"El fuego ha comenzado a reducir su intensidad", reveló.

Más temprano, a eso de las 10:00 a.m., el comisionado del Cuerpo de Bomberos, Alberto Cruz, dijo a Radio Isla que el fuego estaba "contenido", pero no controlado. Explicó que este representa que no puede propagarse a otras estructuras.

También comentó que el techo de la estructura colapsó, lo que dificulta la extinción de las llamas.

Manifestó que supuestamente el incendió comenzó cuando chispas de electricidad cayeron sobre unas cajas.

Sobre este aspecto, la Policía detalló en un informe de novedades que "alega Ángel Ortiz, empleado (del almacén), que al llegar al lugar se percató de un cable eléctrico en llamas en el área del segundo nivel del establecimiento, lo que causo el incendio en gran proporción".

Unidades de San Juan, Guaynabo y Hato Rey atienden la emergencia.

La Policía de Puerto Rico informó que, debido al fuego, la carretera PR-833 fue cerrada al tránsito en ambas direcciones. Se le recomendó a los conductores que tomen vías alternas.

Vecinos de la zona también informaron que la Autoridad de Energía Eléctrica llegó al lugar y desconectó el servicio en lo que se atiende el incendio.

Dificultades para apagar las llamas

En entrevista radial (WKAQ 580 - Univision Radio), el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, indicó esta mañana que "tenemos dificultad (para extinguir las llamas), que es que no hay un hidrante cerca".

Dijo que se utilizan camiones tanque de agua del municipio para transportar el importante líquido al lugar. También indicó que han solicitado ayuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y del municipio de San Juan para tener más camiones con agua disponibles para los Bomberos.

"La limitación del agua no nos ayudado a controlarlo", precisó, al comentar que en la estructura "hay mucho material que es inflamable".

Por su parte, el comisionado del Cuerpo de Bomberos dijo que, además de que enel área no hay hidrantes para combatir las llamas, han tenido problemas para lograr acceso con sus grandes camiones al área afectada por el fuego. Dijo que las vías que dan acceso son "un poco incómodas para transitar con nuestros vehículos".

El funcionario comentó, además, que la estructura ya no sirve como fábrica de muebles. Explicó que ahora era utilizado como un almacén.

"Anteriormente, se dedicaban a la confección de muebles y en estos momentos, pues, ya no es fábrica, es un almacén de muebles. Además, tienen diferentesalmacenes dentro de ese mismo lugar", sostuvo Cruz.

Hasta el momento, no se han registrado personas afectadas relacionados a este incendio.